Covid-19: altri tre decessi al Cardarelli, tra cui un termolese. Salgono a 65 le vittime

CAMPOBASSO. Sale il numero delle vittime colpite da Covid-19 in Molise. Questa mattina, venerdì 13 novembre, al Cardarelli di Campobasso si sono registrate altre 3 vittime. Si tratta di una donna di 91 anni di Capracotta, ricoverata nel reparto di malattie infettive e di due uomini: un termolese di 86 anni ricoverato in malattie infettive ed un 62enne campobassano che si trovava in Terapia Intensiva.

Sono 65 le vittime accertate in Molise dall’inizio della pandemia.