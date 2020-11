CAMPOBASSO. È di 4 milioni di euro il contributo a fondo perduto che la Regione Molise ha inteso impiegare per fornire assistenza temporaneo a favore degli agricoltori e delle piccole e medie imprese operanti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi derivante da Covid-19. L’obiettivo è quello di dare una risposta alle situazioni di crisi che sta colpendo i settori zootecnici del Molise.

Lo hanno comunicato il presidente della Regione Molise Donato Toma, e l’assessore alle Politiche agricole Nicola Cavaliere che questa mattina, venerdì 13 novembre, hanno indetto una videoconferenza stampa per illustrare la misura. Si tratta della misura 21 del PSR (programma di sviluppo rurale) compreso nel settennio di fondi europei 2014/2020: il denaro in questione è stato stanziato grazie ad una «modifica del regolamento UE 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 – ha commentato Toma – Sul regolamento (UE) n. 1305/2013 che ha inserito una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)».

Nello specifico, tale misura interviene nell’ambito del settore zootecnico in considerazione dei particolari disagi che questo comparto ha subito, tenuto conto che la localizzazione di tali aziende è nella gran parte dei casi situata nelle aree interne e montane e che le stesse contribuiscono fortemente al mantenimento del tessuto socio-economico di tali aree e della loro biodiversità: «Il settore zootecnico – ha aggiunto il Governatore – Non ha potuto contare su una contrazione dei costi nel periodo di chiusura ed ha dovuto comunque assicurare agli animali le normali cure richiedendo, di conseguenza, il mantenimento della forza lavoro. Gli animali non aspettano il denaro, hanno bisogno di bere, di mangiare e di essere curati. Questi sono costi insopprimibili e fissi».

Inoltre, vi è da considerare il problema di liquidità del settore zootecnico, che non ha potuto contare su una contrazione dei costi nel periodo di chiusura, dovendo comunque assicurare agli animali le normali cure, richiedendo, di conseguenza, il mantenimento della forza lavoro, come evidenzia Toma: «Gli agricoltori e gli allevatori ci hanno fatto sapere di essere molto sensibili ed interessati al micro-credito e stiamo studiando, insieme all'assessore Cavaliere, la misura più idonea che non ci faccia entrare in contrasto con le regole europee e che assicuri un minimo di credito a queste imprese che, diciamocelo chiaramente, hanno difficoltà di accesso al credito secondo i normali canali bancari. Per una serie di criticità, e anche perché la valutazione dell'affidabilità, non sempre è facile per le banche fare le verifiche del caso. Io ritengo che ci voglia un po' più di buona volontà da parte delle banche perché un'impresa agricola è valutabile alla stessa stregua di un impresa commerciale o industriale, ma questo è un problema che discuteremo con il sistema bancario».

Oltre a dare una boccata di ossigeno al comparto, il fondo ha l’obiettivo di difendere la filiera che, in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, è minacciato dal rischio di chiusura: «Alla stessa stregua di un negozio che abbassa la saracinesca e continua a pagare l'affitto – ha commentato Toma - L'allevatore che magari non smercia il prodotto con un turnover ed una continuità precedente al Covid, deve dare da mangiare da bere da accudire alle proprie bestie. Questi sono tutti costi fissi».

Gli allevatori molisani attivi ed interessati dal fondo, sono stimati in circa mille, mentre la dotazione finanziaria prevista è pari a 4milioni di euro a fondo perduto. La cifra rappresenta il 2% del fondo iniziale che l’Unione Europea ha assegnato ad ogni regione (per il Molise si tratta di 200 milioni di euro) e che la Commissione Europea ha permesso di impiegare nell’ambito dell’emergenza: «Il Molise è una regione virtuosa per ciò che concerne la spesa pubblica, come si può vedere dai dati della commissione europea e delle organizzazioni agricole – ha esposto Cavaliere - Noi siamo la terza regione in Italia per spesa pubblica con il 64,53%. È stato molto difficile raschiare il barile e trovare questi 4 milioni di euro, ma si tratta di una prima misura che abbiamo voluto impostare, anche insieme alle organizzazioni agricole che fanno parte del tavolo verde, dopo aver individuato la necessità della zootecnia».

Anche sulla base di questi elementi, l’intervento viene reso accessibile agli agricoltori dei settori zootecnici:

- allevamento bovino e bufalino (produzione latte e carne);

- allevamento ovicaprino (produzione latte e carne).

È possibile accedere al fondo entro e non oltre il 7 dicembre 2020. Una data vicinissima, come ha spiegato Cavaliere, ma oltre cui non è possibile prorogare «perché la Commissione Europea ci impone l'impegno delle impiego delle somme entro il 31 dicembre 2020». Le aziende agricole si dovranno rivolgere presso i CAA (centri di assistenza agricola) per la richiesta e la compilazione delle domande.