Termoli in Diretta alle 18.30: con Roberti, Sbrocca e Maurizio Giamberardino

TERMOLI. Seconda puntata speciale del nuovo ciclo della trasmissione “Termoli in Diretta” su Termolionline, condotta come sempre dall’editore Nicola Montuori, che a distanza di una settimana torna in live streaming affrontando i temi di strettissima attualità che riguardano l’emergenza economica e sanitaria riconducibile al Covid-19.

Sì, perché dopo giorni di dibattito politico strenuo e con toni piuttosto aspri, stasera, dalle 18.30 sia sulla pagina Facebook che sulla homepage di Termolionline sarà possibile assistere a una edizione che si preannuncia scoppiettante, con la presenza del sindaco Francesco Roberti e del suo predecessore, il consigliere dem di opposizione Angelo Sbrocca.

Ma si parlerà anche di commercio e di crisi economica, poiché a tre giorni dalla protesta degli esercenti in Molise, dirà la sua il commerciante Maurizio Giamberardino, titolare del negozio di abbigliamento Ciak, tra i promotori sulla costa della manifestazione programmata per lunedì prossimo 16 novembre, alle 18 in diversi centri del Molise.

Insomma, un appuntamento che si prevede assolutamente irrinunciabile. Vi aspettiamo.