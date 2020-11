“Sui monti di pietra può nascere un fiore”, l'Oncologia all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. L’altra faccia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, quella che prosegue nelle cure come se la pandemia non ci fosse. Uno dei temi più dibattuti degli ultimi mesi è la continuità dell’assistenza sanitaria e ospedaliera su tutte le altre patologie, che rischia seriamente di interrompersi o frenarsi, a causa del dilagare del Covid-19.

Una testimonianza di buona sanità, nel giorno in cui l’ospedale di Termoli ancora una volta viene stretto nella morsa del sensazionalismo viene in un ambito quanto mai delicato, quello oncologico.

«Carissimo Direttore “Sui monti di pietra può nascere un fiore”. Così recitava una vecchia canzone, se ricordo bene, di Gianni Morandi (Non son degno di te, ndr).

Da cinque anni, colpito da un subdolo male, mi sono visto costretto ad avere a che fare con la Sanità lombarda, segnatamente con l’Istituto Nazionale dei Tumori. Nell’ultimo anno, su indicazione del suddetto Istituto, dovendo iniziare la chemioterapia, sono stato indirizzato al Reparto di Oncologia del San Timoteo di Termoli.

Non sto qui a fare paragoni tra la Sanità lombarda e quella molisana, Sanità quest’ultima piegata agli interessi politici di parte e personali con dirigenti insipienti e a dir poco dilettanti il cui unico merito è quello di essere amico del politico di turno.

Torniamo alla frase iniziale “Sui monti di pietra, (Sanità molisana, può nascere un fiore”, (Reparto di Oncologia del San Timoteo di Termoli). Non Le nascondo che venire a Termoli aveva suscitato in me perplessità e diffidenza, ma mi son dovuto subito ricredere. Ho trovato un Reparto guidato da un team di oncologi, il cui responsabile, il dottor Carozza, è coadiuvato dalle dottoresse D’Addario e Farina, gente valida e appassionata al paziente. Un corpo infermieristico accogliente che ha creato un clima di familiarità con tutti i pazienti. In questo Reparto si lavora molto alacremente e con abnegazione. Il punto non è la malattia ma il paziente. Mi corre, quindi, l’obbligo di complimentarmi e ringraziare l’intero staff di Oncologia perché in questo campo di pietra hanno permesso che nascesse un fiore, che dona speranza e certezza di una Sanità diversa. La ringrazio per lo spazio che vorrà dare a questa mia sulla testa che dirige».

Una testimonianza a firma di Nicola Mucci.