TERMOLI. Generazione social ci porta a incontrare Tommaso Marone, il più giovane dei sei fin qui conosciuti per la nostra rubrica.

Ha 16 anni e oltre a studiare, Tommaso fin da quando era piccolo ha sempre amato la musica, una passione che piano piano lo ha portato sempre più a conoscere e a produrre musica. Una volta, ai tempi di chi vi scrive, chi faceva quello che oggi fa Tommaso veniva chiamato Dj.

Per Tommy, molto importante fu l'incontro da cui nacque una grande amicizia con colui che possiamo considerare il suo Mentore ed è diventato ora una vera icona della produzione musicale internazionale: stiamo parlando di Mark Di Meo che oggi proprio per via della sua professione di producer vive con la famiglia a Los Angeles.

Mark ha subito intravisto in Tommaso delle qualità che unitamente alla sua passione per la musica potevano crescere, e così è stato, ora è un suo giovanissimo pupillo che ha grandi margini di miglioramento.

Tommaso durante il lockdown tra marzo e maggio ha affinato la sua tecnica di programmazione facendo quotidiane dirette Facebook progressivamente sempre più seguite dai follower.

Dimostra l'intelligenza e la posatezza di un uomo già formato, le eccellenze termolesi giovani crescono e si vedono.