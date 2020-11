Sei positivo ai test sierologici o antigenici? A San Martino devi comunicarlo e isolarti

SAN MARTINO IN PENSILIS. Importante ordinanza del sindaco Giovanni Di Matteo, che entra in vigore da oggi. Parliamo della numero 41, con cui il primo cittadino interviene sull'emergenza epidemiologica in paese.

Per favorire il tracciamento dei contagi e il contenimento della diffusione dell'epidemia sul territorio comunale, il sindaco Giovanni Di Matteo con propria ordinanza obbliga tutti i soggetti residenti o domiciliati in paese che siano risultati positivi a test rapidi, sierologici o antigenici Covid a darne immediata comunicazione al proprio medico di base o al pediatra di libera scelta e di osservare l'isolamento fiduciario volontario fino a disposizione diversa dell'Asrem o su valutazione differente della medicina di base.



«Dall’inizio della pandemia i sindaci, tutti i sindaci, tra i quali io, non avendo canali di informazione ufficiali tempestivi e veloci, hanno aperto canali informali, via telefono o WhattsApp, con i responsabili territoriali delle Asrem. Questo ci ha consentito di avere una stretta collaborazione con i medici e i pazienti e di prendere decisioni utili e tempestive al contenimento del contagio - riferisce il sindaco Giovanni Di Matteo - da un paio di giorni c’è una corsa ai test rapidi presso alcuni laboratori di Termoli. Questi non vengono direttamente comunicati all’Asrem e tantomeno al Sindaco, come autorità sanitaria locale. Da qui l’impossibilità di avere contezza della situazione e predisporre adeguate misure di contenimento. Cosa che ho già segnalato direttamente al direttore generale dell'Asrem Florenzano e al dottor Oriente.

E per questo, ho appena pubblicato un’ordinanza che obbliga tutti i cittadini che si sottopongono a test rapidi per rilevare contagio da Covid 19, nel caso di rilevata positività a comunicarlo via telefono o mail, in modo da poter prendere le decisioni utili al contenimento e fare corretta informazione.

Da ultimo, vorrei sottolineare come in questi lunghi mesi di gestione dell’emergenza nessuno è stato lasciato solo e che la nostra comunità ha avuto esempi di dedizione e coraggio encomiabili. Abbiamo conosciuto medici e infermieri che, al di là del loro dovere, hanno lavorato e lavorano incessantemente contro la pandemia, per alleviare sofferenze e paure.

Io sono entrato ed entro nelle case di tutti, in silenzio e con discrezione, per tendere una mano, quella del nostro Comune e dell’intera comunità.

Continuerò a farlo.