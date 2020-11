TERMOLI. Il degrado è una spina nel fianco ancora più acuminata nell’epoca della pandemia che in momenti diversi da quello che stiamo vivendo (o subendo).

«Questo è il degrado che c'è in via Bolivia e succede da anni, ma la cosa che mi demoralizza di più è che nonostante le segnalazioni, non muta nulla. Occorrerebbero maggiori controlli anche su questo versante. Poi c'è una pandemia in corso e dove c'è il degrado bisogna pulire e igienizzare, onde evitare che si manifestino ulteriori pericoli di inquinamento. Non fate che delle piccolezze alla fine possano sfociare in anomalie incontrollabile, intervenire subito quando la radice e ancora fragile, lo sappiamo che abbiamo un’emergenza più grave di questa, ma le piccole cose devono essere pure tutelate non lasciate andareall’abbandono».

E’ quanto denuncia un giovane residente, nel solco di quanto già pubblicato giorni fa col titolo “Non ci rassegniamo”, riferito all’immondizia lasciata sulla banchina del porto.

«Per prima cosa occorre la coscienza individuale, quella va riscoperta anche sul senso di dovere verso il decoro urbano, che viene invece scavalcato, dicendo ma che me ne importa, non interessa a loro me ne deve importare a me, così sbagliamo tutti quanti.

Oggi con questa pandemia che ci avvolge, ci blocca, ci perseguita e non sappiamo fino a quando voglia stare con noi almeno dove vediamo l’abbandono, il degrado, cerchiamo di intervenire, così quando finirà tutto ciò e torneremo liberi sia tutti noi e in particolare i nostri bambini potranno correre sui campi verdi e puliti, senza la paura che si possano ammalare per colpa del degrado e dei vandali criminali che inquinano sia la nostra città che tutta la nazione, e ci aggiungo anche il mondo intero».