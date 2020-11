«Più spazio alle imprese e meno gettoni di presenze nel nuovo corso del Cosib»

TERMOLI. Primi giorni pieni da presidente del Cosib per Roberto Di Pardo, che oltre a guidare una azienda avviata che si occupa di meccanica e amministrare il comune di Petacciato, ora somma anche questa responsabilità tutt’altro che fievole.

Gli abbiamo chiesto quali siano ora i tratti distintivi della nuova governance.

Presidente, cosa sente di affermare dopo questa elezione, che trae origine da un patto estivo avvenuto con gli altri amministratori del basso Molise?

«Innanzitutto, voglio ringraziare i componenti dell’assemblea generale che con il loro voto hanno espresso la loro fiducia sulla mia persona, sulla mia candidatura. Ringrazio anche i sindaci che non mi hanno votato ma nella loro dichiarazione di voto hanno comunque espresso stima verso la mia persona, sul mio operato da sindaco; penso anche un rapporto di amicizia che si è creato in questi anni, visto che c’è stata collaborazione con Giuseppe Caporicci sia in ambito sociale di zona che nell’Unione dei Comuni e con il presidente Primiani nell’Unione dei Comuni. Il Consorzio industriale di Termoli rappresenta sia una bella opportunità che sicuramente una grossa responsabilità, quella che spetta a me e a al nuovo direttivo. Nella mia relazione programmatica, il primo punto che ho sviscerato e che penso vada cambiato è il coinvolgimento dell’assemblea generale. Quest’ultima non può essere convocata due volte l’anno, cioè quando si approva il bilancio di previsione e quando si approva il bilancio consuntivo. L’assemblea generale è composta dai soci del consorzio, l’articolo 23 parla chiaro: nel momento in cui dovessero esserci perdite non ripianabili con i fondi di riserva, intervengono i soci dei comuni e quindi i comuni vanno informati in una maniera bimestrale, ci devono essere degli incontri sullo stato dell’arte delle cose fatte e soprattutto sui programmi e sulle cose da fare. Non possono soltanto prendersi gli oneri a fine anno che il direttivo gli presenta. E questo credo sia essenziale».

Relazione che punta anche a modificare l’interazione con le imprese insediate.

«Un altro punto essenziale è il coinvolgimento delle aziende del nucleo, le quali ora sono escluse dallo statuto. Io ritengo che si debba creare subito una sorta di assemblea consultiva delle imprese del nucleo dove sono presenti i rappresentanti della piccola, media e grande impresa, perché sono loro la vera anima del Consorzio, sono quelli che vanno ascoltati per capire quali sono le problematiche e dove ci sono servizi carenti. In poche parole vanno sicuramente tenute in debito conto le loro idee».

Nella riunione di giovedì si è discusso anche delle indennità.

«I costi del Cosib sono altissimi, la parte da leone la fa sicuramente il personale, una percentuale altissima e quindi va posta una particolare attenzione a questo fattore. Per dare un segnale in questo senso agli esterni, alle imprese e al personale ieri ci siamo decurtati il 30% delle indennità. Il personale va organizzato meglio, va sicuramente ottimizzato il loro lavoro, perché vanno ottimizzati i servizi e se possibile anche implementati. Perché questo è lo scopo del consorzio. Infatti nell’articolo 6 intitolato ‘scopi e attività consortili’ la parola più gettonata è ‘gestire’ e a un certo punto alla lettera F si legge che ‘gestisce le aree dell’apparato industriale in maniera condominiale’. È una frase che mi fa un po’ inorridire perché il Cosib non è un condominio, lo potrebbe sembrare per alcuni aspetti e va gestito come un condominio ma poi la governance deve fare altro, non si deve limitare a tagliare erba o riempire la buca. Bisogna ritornare ad essere attrattivi verso le imprese, migliorando i servizi che vengono già erogati, implementando i servizi e migliorando la qualità di tutti i servizi e allo stesso tempo cercando di abbassare i costi consortili o quantomeno di non aumentarli. Come si fa? Dobbiamo cercare di far fare reddito al consorzio. E l’unico sistema che ha il consorzio per fare reddito è quello di far funzionare al meglio il depuratore e i laboratori. Il Cosib è dotato di laboratori all’avanguardia, deve garantire i servizi a tutti gli associati e alle aziende che esistono sul territorio, ma deve cercare di proporsi all’esterno e iniziare a fatturare e fare utile. Solo in questo modo, con gli utili del consorzio si possono implementare i servizi e migliorare quelli esistenti e soltanto allora si potrà tornare ad essere attrattivi».

Quali sono le prospettive del Consorzio industriale?

«Nella sfortuna del periodo che stiamo vivendo, quello del Covid, abbiamo una grossa occasione che è quella dell’obiettivo 1, il Molise rientra nell’obiettivo 1 da gennaio dell’anno prossimo ma soprattutto quello della ZES. Queste due opportunità ci devono permettere di fare un buon marketing territoriale per cercare di essere attrattivi verso quelle imprese che cercano l’espansione altrove che siano estere o nazionali non fa differenza. Bisogna implementare un servizio che sicuramente vada ad aiutare le imprese nella internazionalizzazione e globalizzazione del proprio prodotto, perché oggi quello che ea impensabile fino a qualche anno fa oggi è routine, cioè comprare un prodotto che viene da un’altra parte del mondo. Dobbiamo quindi essere anche in grado di vendere il nostro prodotto da un’altra parte del mondo, quindi implementare questo tipo di servizi alle imprese. Il direttivo che si è già formato, da tempo si è messo all’opera perché ragionando appunto di cosa si potesse fare qui al così nel nucleo industriale di Termoli ha preso contatti per conoscenze dirette che avevamo con un bel gruppo industriale, un gruppo che ha manifestato la volontà di insediarsi nel territorio proponendoci delle idee per stabilire qua un’azienda che si occupa di logistica. Poi quando di logistica parliamo di tante, tante cose. Oggi restiamo ancora nel vago insieme agli amici del direttivo, Costanzo Della Porta, ma più che del direttivo attuale era un gruppo di sindaci che stavano facendo questo, con il sindaco di Termoli Francesco Roberti e Costanzo della Porta, i sindaci Giovanni Di Matteo, Mario Bellotti e Piero Donato Silvestri abbiamo preso dei contatti con un paio di realtà e con una abbiamo fatto, il 22 ottobre, una manifestazione di interesse al Cosib su alcuni terreni all’interno del nucleo industriale; questa è una grossa operazione che va attribuita ai sindaci che ho elencato. Presto potremmo dire qualcosa in più».

Insomma, un giro di vite, anche rispetto alla percezione dell’opinione pubblica.

«Bisogna rilanciarlo questo ente perché per troppo tempo viene visto dall’esterno come un poltronificio. Noi dobbiamo essere bravi e ci siamo presi una grossa responsabilità a farci apprezzare dalle aziende che stanno sul territorio già insediate e farci apprezzare e ritenerci attrattivi dalle aziende che guardano nuovi luoghi per il loro insediamento o per la loro espansione. E questo lo possiamo fare solo con il nostro operato. Oggi possono sembrare tante chiacchiere, sta a noi dimostrare che sono fatti. Siamo i sindaci, siamo coloro che sul territorio veniamo chiamati a fare i fatti e mai come questa volta ne abbiamo l’opportunità. Da mesi tutti si sono sentiti autorizzati a scrivere e dire la propria. Una delle polemiche che sono state tirate fuori è che il consorzio secondo alcunideve essere gestito da un sindaco secondo altri da un manager d’azienda. Noi come sindaci abbiamo le competenze per gestire il Cosib visto che amministrazione giornalmente il territorio, la nostra squadro è variegata visto che ognuno di noi ha diverse competenze ed esperienze. Sicuramente tutti abbiamo l’esperienza da sindaci. Io da parte mia ho una esperienza, ormai venticinquennale, come amministratore delegato di una piccola realtà di Petacciato, che non ha nessun conflitto d’interesse con il nucleo industriale. Questa mia esperienza maturata in venticinque anni la voglio mettere a disposizione del nucleo industriale che deve avere una gestione che riguarda tutti i servizi alle imprese ma che deve andare anche oltre facendo marketing territoriale e cercare di attrarre tutte le aziende che vogliono investire in loco. E siamo noi che dobbiamo andare a cercarle e fargli trovare i servizi, agevolazioni e la convenienza di insediarsi nel nostro territorio. Per questo serve anche la collaborazione della regione, che sono certo non mancherà. Perché solo lavorando in sinergia si potrà tornare a parlare di rilancio e di sviluppo industriale del Basso Molise».