Natale al tempo della pandemia, il Comune di Termoli non rinuncia alle luminarie

TERMOLI. Il lancio social è stato fatto ieri a Termoli in Diretta dal nostro editore Nicola Montuori, quello di cominciare ad allestire gli addobbi natalizi per contrastare il clima cupo e atterrito derivante dal coronavirus.

La giunta Roberti, nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo, con un Natale che quasi improbabilmente potremo trascorrere come gli anni passati, ha deciso di agghindare il centro cittadino per rendere meno triste l’atmosfera.

«Premesso che l’Amministrazione Comunale nell’ambito delle iniziative culturali e di promozione del territorio intende dare alla città un clima festoso in occasione dei festeggiamenti natalizi, che coinvolga sia i giovani della città, sia un pubblico adulto, anche in questa situazione senza precedenti per via della pandemia di coronavirus e realizzare come di consueto servizi natalizi; Considerato che si rende necessario, di concerto con l'assessore di riferimento, avviare il servizio noleggio, montaggio e smontaggio luminarie artistiche su strade/piazze della città e del borgo antico, relativo al periodo natalizio 2020, caratteristica della tradizione Termolese;

Di dare mandato al Dirigente del Settore, per tutti gli atti relativi all'avvio delle procedure per l'affidamento ed ogni altro adempimento consequenziale del servizio noleggio, montaggio e smontaggio luminarie artistiche relativo al periodo natalizio 2020, connessi l’adozione dei conseguenti adempimenti gestionali», si legge nella delibera dell’esecutivo.

Stanziati 25mila euro, .nell’auspicio che per il buon esito del suddetto servizio, sarà tutto organizzato nel rispetto del Santo Natale avendo riscosso notevole successo e consenso da parte della cittadinanza negli anni precedenti e delle normative vigenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ritenuta l'iniziativa meritevole di accoglimento.