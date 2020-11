Facciolla: «San Timoteo in ginocchio, anziana muore senza riuscire a trasferirla»

TERMOLI. Per Facciolla Toma non dice la verità: «Anche il San Timoteo è in ginocchio, se dico il falso mi denunci adesso».

E' l'accusa rivolta dal segretario regionale dem.

«Le ultime notizie dal fronte non sono rassicuranti: a Termoli il reparto di Medicina d’urgenza è di nuovo pieno, non ci sono più posti perché tutti quelli disponibili sono occupati da pazienti Covid.



Poche ore fa, al San Timoteo è morta un'anziana, di Covid, perché non si è fatto nemmeno in tempo a trasportarla a Campobasso.

Ormai sembrano essere saltati i parametri di sicurezza ed è sempre più difficile riuscire a trasportare in ambulanza e con barelle contenitive i pazienti positivi che, ormai, arrivano in ospedale in tutti i modi.

Questa è la situazione attuale al San Timoteo, questa è la verità, quella che Toma e Florenzano continuano a negare e a nascondere, se non ci credono provino a chiedere ai medici e al personale sanitario che in questo momento sta combattendo in prima linea questa emergenza.

Se non ci credono o se reputano che io stia dicendo il falso o stia procurando allarme provvedano a denunciarmi. Lo facciano ora».