Anziana morta al San Timoteo: «La paziente 90enne era ricoverata in Rianimazione»

TERMOLI. Notevole il clamore avuto, e non solo sui social, dopo l’affondo del segretario regionale dem Vittorino Facciolla, che ha attaccato a viso aperto la sanità regionale, citando a esempio il decesso di una anziana donna all’ospedale San Timoteo di Termoli, avvenuto nella mattinata di ieri.

Interpellata l’Asrem, così ha precisato i termini della vicenda: «Si tratta di una 90enne che si era presentata ieri mattina presto, giunta al Pronto soccorso col 118 alle 6.05 con diagnosi di grave insufficienza respiratoria per cui le sono state subito avviate tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche del caso tra cui il tampone rapido che si è rilevato fortemente sospetto positivo.

Dopo i vari trattamenti d' urgenza in accordo con il rianimatore che comunque aveva già previsto una prognosi infausta è stata ricoverata alle 9 circa, in rianimazione in letti riservati ai Pazienti Covid e dopo qualche ora è deceduta».