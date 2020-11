Vertenza Ex Zuccherificio, lavoratori e istituzioni avranno la "call" col Ministero

TERMOLI. Tra una decina di giorni si tornerà a discutere sullo Zuccherificio del Molise, o meglio della sorte degli ex lavoratori. Si erano riuniti in sala Giunta nel pomeriggio del 28 settembre, dando vigore di nuovo a una vertenza sindacale che pareva estinta, o quasi. Ci riferiamo proprio agli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise, alla luce dell’incontro di settembre fra il sindaco Roberti, i consiglieri 5 stelle Bovio e Stamerra e una loro delegazione di maestranze.

L’evoluzione di quello step preliminare era previsto per il 12 ottobre scorso, poi rimandato. Un confronto on line su Skype il sempre alla sala consiliare del comune di Termoli, coi funzionari ministeriali da Roma, a Termoli, il sindaco e l'assessore Marone, i consiglieri 5 stelle e i lavoratori.

L’obiettivo di questa missione istituzionale è finalizzata a ricercare idee su come trovare soluzioni lavorative per tanti ex dipendenti saccariferi ancora senza reddito e lavoro. Ebbene, di venerdì mattina la comunicazione che dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, su indicazione del dottor Adriano Lelli, la video call riguardante la vicenda delle maestranze saccarifere è fissata il prossimo 23 novembre alle ore 11.30.