TERMOLI. C’è chi non dimentica che tra meno di un mese e mezzo sarà Natale, per molti l’avvenimento principale dell’anno e non solo in termini puramente religiosi, è certamente il periodo più intenso dei 12 mesi, anche sotto il profilo commerciale.

L’incognita è quale Natale avremo, vista la pandemia in atto che ha costretto chi amministra sui territori e chi Governa il Paese a imporre nuove restrizioni, ma questo non ha affievolito la voglia di atmosfera natalizia, come dimostrano anche l’appello fatto a Termoli in Diretta venerdì sera dall’editore Nicola Montuori e anche dalla iniziativa della Giunta Roberti, che ha confermato le luminarie in città.

In questo solco, anche gli allestimenti spontanei di esercenti lungo il Corso nazionale, che hanno acceso gli addobbi dando una diversa percezione della strada vetrina di Termoli.

Lanciato un messaggio di augurio e di speranza, che queste prime luminarie siano l’inizio della fine del tunnel e che si possa davvero incominciare a rivedere una luce vera.