TERMOLI. Due anni fa le organizzò una magnifica serenata nell'atrio del condominio Santa Lucia di via Mazzini, al civico 7, di Termoli, che si trasformò in un’arena. Affacciata al balcone la signora Anna Antonetti, che oggi compie 85 anni.

Per questa ricorrenza, invece, la nipote della signora, col fratello Fabrizio, l'artista termolese Morena Marangi, giudice nel Muro di "All Together Now" su Mediaset e ospite due venerdì fa a Termoli in Diretta, non potendo recarsi a trovarla per via del lockdown imposto a Milano, zona rossa, ha organizzato un altro messaggio di auguri davvero speciale, quello di un video realizzato niente meno che dal cantante Al Bano, uno dei più celebri personaggi del mondo dello spettacolo in Italia.

A nonna Anna Antonetti gli auguri di Termolionline.