Salvare economia e salute: la quadratura del cerchio è possibile

TERMOLI. Quando due argomenti sono in opposizione ossia non sono conciliabili tra di loro, si suole dire che un qualsiasi tentativo di renderli compatibili equivarrebbe alla quadratura del cerchio.

Suddetta etichetta, data la sua forza insita nell’impossibilità geometrica, se affibbiata a due problemi in contrasto, dà ad essi l’imprimatur dell’inattuabilità di avere la soluzione per entrambi. E, come un tiranno, quando imponela soluzione di uno, destina l’altro alla irresolubilità.

Suddetta etichetta oltre a dare il senso dell’irrealizzabile è anche bloccante. Cioè è disarmante rispetto a chiunque si accingesse a risolvere due problemi in contrasto. Insomma come se essa da muta diventasse voce parlante e dicesse ma sei matto, perché tale in effetti sarebbe colui che pensasse di ottenere la quadratura del cerchio.

Suddetta etichetta infine, una volta incollata su due problemi, non permette di essere facilmente rimossa, fornendo così ad essi un accantonamento, un rinvio sine die, un sonnifero potente e di lunga durata.

Premesso quanto sopra, entriamo nello specifico. I due problemi che s’intersecano tra di loro sono noti. Il primo è il Covid la cui eliminazione ( o riduzione della sua attività) genera, attraverso le misuredi lockdown, il secondo problema, quello della perdita di lavoro per intere fasce della popolazione.

Ad oggi la battaglia la sta vincendo il killer maledetto. Ed alla fine del secondo lockdown (3 dicembre)si può prevedere una riduzione della sua attività mortifera, ma non certo la sua morte (a prescindere dal futuro vaccino).

Ora una strategia di stop and go, cioè un alternarsi di segregazioni ( sia pur differenziate tra le varie regioni) e di libertà, non solo è perdente (sia dal lato salute sia lato economia), ma anche potenzialmente devastante del tessuto sociale.

Quindi occorre una strategia che salvi sia l’economia sia la salute.

Relativamente all’economia riapriamo tutte le attività come prima del Covid

Relativamente alla salute sappiamo che questa è legataalla morte definitiva del Covid. E questa è possibile se la nostra attenzione si pone sui fatti relativi al virus ed ai comportamenti di una minoranza della popolazione.

Coronavirus

Lui il killer vive soltanto se riesce a traghettarsi da una persona all’altra mediante il muco e la saliva delle persone, altrimenti muore.

Quindi noi umani siamo in grado di procurare la sua morte, se tutti ci rifiutiamo di essere suoi traghettatori. Basterebbe fare uso della mascherina, della distanza interpersonale di 1 metro e della igiene delle mani.

Minoranza umana

Nonostante la semplicità di killeraggio del virus, una parte del genere umano non segue le istruzioni d’uso della terna mortifera per il virus e salvifica per noi,ignorando la saggezza del motto latino mors tu, vita me . E così ci ritroviamo con l’assurdo che mai una minoranza di persone è così responsabile di così tanti danni economici e di salute. Ne consegue che pertanto su questa minoranza e sul suo comportamento bisognerebbe concentrare l’attenzione.

Ed emergerebbe che due sono le linee di azione verso questo target irrispettoso delle regole che non è costituito solo dai giovani ( e sarebbe meglio dire una parte di essi) ma da persone di qualunque età. Basti ricordare che alcuni giorni fa ai Naviglidi Milano (zona rossa) un signore di circa sessanta anni è stato intervistato, mentreera dedito all’attività non economica di cattura di animali acquatici mediante canna Alla retorica domanda della giornalista sul suo operato ( cosa accidenti stesse facendo pur essendo in zona rossa) tira fuori da una tasca il foglio dell’autocertificazione in cui c’era scritto la motivazione della sua libera uscita: pesca

Esse (linee d’azione) sono la prevenzione ed il controllo.

Alla base della prevenzione c’è l’informazione. E su ciò nessuno si sognerebbe di affermare che la terna antivirus (mascherina, distanziamento ed igiene delle mani) non sia stata pubblicizzata a sufficienza.

Ma dato che ad una minoranza non sembra sia arrivato il messaggio forse occorre insistere con degli spot filmati animazioni od altro che facciano comprendere esattamente come il virus traghetta da una persona all’altra.

Circa il controllo le regole vanno rispettate. Ma le risorse (carabinieri polizia guardi comunali etc…) non possono essere sufficienti per un controllo totale e per 24 ore. Forse i cittadini stessi dovrebbero intervenire in vario modo con la persuasione ((soprattutto sui parenti) con il rimprovero con il disprezzo verso questa minoranza che pur tale è in grado di arrecare danni tragici di salute e di economiaalla maggioranza dei cittadini.

Conclusione. Non c’è nessuna quadratura del cerchio da operare.

L’economia si salva aprendo e riattivando tutte le attività.

La salute si salva facendo rispettare anche alle minoranze le regole portatrici dimorte per il virus e di salvezza per il genere umano.

Insomma è inaccettabile che così pochi arrechino danni di salute e di economia a così tanti.

Luigi De Gregorio