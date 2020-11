«Ho rinunciato a far parte del direttivo al Cosib per favorirne l'allargamento»

TERMOLI. Dei sindaci che hanno partecipato al patto per l’elezione del nuovo presidente del Cosib Roberto Di Pardo, assieme a quello di Termoli (rappresentato dal consigliere Vincenzo Aufiero) è l’unico a essere rimasto fuori dal comitato direttivo, parliamo del primo cittadino di San Martino in Pensilis, Giovanni di Matteo. Settimane prima del voto era uno dei papabili per la nuova governance consortile, ma oggi, con un post Facebook, spiega la scelta di fare un passo indietro.

«Così(b) è, se vi pare. “Senza badare al fantasma che portano con sé, in se stessi, vanno correndo, pieni di curiosità, dietro il fantasma altrui!” Cos’è il Cosib? E’ il Consorzio per lo sviluppo industriale della valle del Biferno. Un’azienda che si occupa di erogare servizi (depurazione, acqua, laboratorio, etc.) per le imprese presenti nell’area consortile, sono 118, e di favorire lo sviluppo delle stesse e l’insediamento di nuove. Gli organi del Cosib sono il Consiglio Generale, Il Direttivo e il Collegio dei revisori. Nel Consiglio Generale, organo di indirizzo politico del Cosib, siedono i sindaci rappresentanti otto comuni: Campomarino, Guglionesi, Petacciato, Portocannone, San Giacomo, San Martino, Termoli, Ururi. E lì siamo, e restiamo. Tutti. L’organo esecutivo del Cosib, il Consiglio di Amministrazione, è il Comitato Direttivo. Giovedì 12 novembre il Consiglio Generale del Cosib ha eletto il Presidente e i quattro membri del Direttivo. L’organo di controllo è il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Regionale.

In questi organismi sono presenti ben tre cittadini sanmartinesi,

Il Sindaco, come rappresentante legale del comune, siede nel Consiglio. Senza compenso.

L’ex sindaco sedeva fino a giovedì 12 novembre nel Direttivo, carica che ha durata di 5 anni. Compenso di € 1.600 mensili.

Un professionista sanmartinese nel Collegio dei Revisori, come Presidente fino al 2019, dopo quella data come revisore. Compenso da presidente di oltre € 40.000 annui.

Nelle settimane precedenti ci sono stati incontri con i colleghi sindaci per discutere del bilancio, delle strategie del Consorzio e individuare chi dovesse far parte del Direttivo.

Nonostante avessi la certezza di far parte del Direttivo, ho preferito favorirne l’allargamento, spostando il tema dalla spartizione delle poltrone alla condivisione di strumenti e obiettivi da mettere in capo alla gestione dell’ente. Quindi niente piatti di lenticchie o premi di consolazione di sorta. (Della serie, quando credi che un’azione sia giusta, piuttosto che invitare altri a farla, comincia da te).

Negli anni passati, come è noto a tutti, la storia della territorialità non è stato altro che un paravento per giustificare una spartizione di poltrone, misera per i cittadini ma lucrosa per i diretti interessati, che ha raggiunto l’apice proprio con l’amministrazione uscente e con la loro riforma statutaria, che ha blindato il direttivo per ben 5 anni.

Per cui sindaci non più sindaci hanno continuato a sedere nel Direttivo non rappresentando più il Comune di appartenenza senza avere più né titolo istituzionale né tantomeno professionale per farlo e percependo i lauti compensi che, se per il semplice consigliere erano di solo € 1.600 mensili, per il vicepresidente e il presidente ammontavano a circa € 3.200 e € 6.400 mensili, rispettivamente.

A dicembre 2019, in Consiglio Generale, ho proposto la diminuzione del 40% del compenso del Collegio Sindacale. Proposta approvata all’unanimità.

Durante il Consiglio del 12, dopo aver espresso e motivato il mio voto contrario al bilancio 2019, ho proposto la riduzione, già concordata con i colleghi, del 30% dei compensi del Direttivo. Proposta approvata a maggioranza.

Ho dichiarato il mio voto a favore del Presidente e dei colleghientrati a far parte nel Direttivo sulla base della stima e della fiducia che siamo riusciti a costruire e dei punti programmatici concordati e condivisi; tra i più importanti: a) partecipazione di una rappresentanza delle aziende del nucleo in apposito organismo; b) modifica dello statuto per quanto attiene la presenza nel Direttivo di sindaci e consiglieri fino a scadenza mandato consiliare; c) maggiore partecipazione del Consiglio all’attività ordinaria e strategica del Consorzio; d) contenimento dei costi di gestione e personale (già iniziato); e) sviluppo del Consorzio.

Questa è San Martino che rappresento! Allego l’intervento sul bilancio Per chi avesse dubbi o perplessità, il Consiglio Generale è stato registrato integralmente».