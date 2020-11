TERMOLI. Appassionato di bricolage, oltre che avvocato e consigliere comunale quasi di lungo corso (esperienza decennale, ormai). Annibale Ciarniello ha accolto tra i primi l’invito di Termolionline e dell’editore Nicola Montuori, formulato venerdì sera nella trasmissione Termoli in Diretta, ossia partire con gli addobbi natalizi, anche per mutare la cupa e fosca atmosfera che novembre ha portato nelle nostre case e nella società, con la seconda pesante ondata di Covid dopo quella della scorsa primavera.

«Il weekend lo trascorro solitamente col lavoro manuale, che mi aiuta a scaricare la tensione che si accumula durante la settimana, sia per il lavoro che nel resto degli impegni. Adoro il bricolage e specie quando ci sono eventi prossimi, come il Natale e le ricorrenze, scorgo sul web le idee che scorrono davanti agli occhi e scelgo quali creazioni realizzare, acquisto il legno, come nel caso attuale, poiché ho l’attrezzatura adeguata, quasi una vera officina, mi metto al lavoro e ieri ho costruito questo albero, prendendo spunto da Pinterest. Anzi, a dire il vero me l’ha chiesto mia moglie, che l’ha visto per prima. Ho impiegato alcune ore per farlo, assieme alla famiglia l’abbiamo poi addobbato, momenti lieti tra noi, sicuramente. Del resto l’editore di Termolionline Montuori ha invitato ad anticipare il Natale per portare un po' di buon umore... Abbiamo accolto il suo invito e almeno ho gioito nel veder gioire i miei 2 figli... I preparativi per il Natale e il Natale in sé portano allegria e in questo momento molto delicato non guasta».