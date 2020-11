TERMOLI. «Pensa, credi, sogna e osa». È una delle frasi più celebri di Walt Disney che si adatta perfettamente a due giovani ragazzi termolesi che, da qualche anno, si dedicano all’hip-hop. Sono la Real Life Crew composta da Mr. Aker (all’anagrafe Michele Marinelli) e Nodo (nato Armando Valente), almeno per il momento visto che la band ha altri componenti «che si vergognano di esibirsi» ci avvisano i ragazzi, nasce nel 2017 da un free-style fortuito, quasi per caso: «Ci siamo incontrati una sera tramite amici in comune – confessa Michele – Abbiamo iniziato a rappare su delle basi e da allora abbiamo intrapreso questa strada».

La loro storia d’amore con l’hip hop, però, ha radici profonde: «Entrambi abbiamo iniziato a cantare e ad amare il genere a 13 anni», confidano a TermoliOnLine. Il primo disco del duo, autoprodotto al 100%, dal titolo “Spingiamo l’hip hop”, sarebbe dovuto uscire un paio di anni fa, in concomitanza con il primo video musicale girato a Termoli, ma eventi di causa maggiore hanno impedito al disco di essere pronto. Ep che ha visto al partecipazione di Mr. Aker solo dopo il loro incontro, come conferma lui stesso: «Il disco doveva essere solo di Nodo, ma poi mi ha incluso nel progetto».

Le sei tracce sono composte da basi musicali, mix e master curati da Mr. Aker e testi di entrambi i membri della crew, ambientate quasi tutte negli anni addietro. Le canzoni restituiscono subito alla mente gli anni d’oro dell’hip-hop che prende radici nel funky, riportando in auge un pop originale, nato e cresciuto tra le strade americane, dove i problemi suonano al ritmo delle rime, con l’utilizzo del linguaggio da strada.

Il disco è l’apoteosi dell’old school, dove la contaminazione del passato è ben delineata: dalle copertine nate da zero grazie al genio dal disegnatore Ezequiel Ubeda, passando per il disco poggiato su un disegno di un vinile ed il retro del disco nero «come quello della playstation 1» sottolinea Mr. Aker, fino alle easter egg contenute e nascoste nella copertina del retro, che ritrae alcuni elementi dei reparti psichiatrici con l’obiettivo di «richiamare la realtà con le contrapposizione di positività e negatività della vita» raccontano.

La prima canzone incisa assieme è quella che dà il titolo all’album, con un video girato nel quartiere di San Pietro a Termoli. Ci sono poi diverse tracce che fanno la differenza come “Resto per le strade” che inneggia all’amicizia di strada, “Real Life” dove sono ben evidenti gli sforzi quotidiani che ognuno di noi mette in campo per arrivare alla fine della giornata o ancora “Ambizione” che sottolinea l’importanza di non omologarsi, ma di restare se stessi nel bene e nel male.

Testi sinceri, aguzzi e concisi che, tuttavia, hanno l’obiettivo di lanciare un duplice messaggio: da un lato scritti che inneggiano al divertimento «ma sempre nei limiti», dall’altro lanciare degli insegnamenti di cui ci parlano nella videointervista esclusiva rilasciato a TermoliOnLine a cui confidano di avere altri progetti, ma non sperano nel successo «perché siamo consapevoli che si tratta di un genere che non va, ma lo facciamo per passione, non per i soldi o la fama».

Il disco è disponibile sul canale youtube Real Life Crew (QUI) ed acquistabile contattando i due ragazzi.