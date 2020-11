«In Molise si fanno ancora pochi tamponi molecolari rispetto al resto d'Italia»

TERMOLI. Nuova sortita da parte del dottor Giancarlo Totaro sull’emergenza coronavirus: «In Molise si fanno ancora troppo pochi tamponi molecolari rispetto al resto di Italia. Oltre ai ripetuti disguidi che si sono verificati ad Isernia-Venafro e a Campobasso legati all'esecuzione dei tamponi nasofaringei, in Molise in percentuale si continuano a processare meno tamponi che nel resto d'Italia. Va bene prevedere, e si sta cercando di fare , di aumentare il numero dei tamponi eseguiti ma è necessario aumentare anche i centri ospedalieri dove si processano i tamponi che attualmente avviene solo al Cardarelli.

Per avere la stessa proporzione/percentuale/media di tamponi processati in Italia rispetto alla popolazione residente si sarebbero dovuti effettuare almeno circa 1140 a fronte di 888 effettuati. Si sta agendo già per aumentare i prelievi sul territorio con provvedimenti specifici, ma oltre che aumentare i prelievi di tamponi sul territorio sarebbe ora che chi è chiamato a decidere sull'argomento si convinca che è urgente attivare la biologia molecolare anche presso i laboratori analisi degli ospedali di Termoli ed Isernia anche al fine di evitare che eventuali eventi avversi di diversa natura tecnica o legati ad impedimenti del personale (spremuto oltremodo come limoni con attività aggiuntive che vanno ben oltre il consentito in tempi normali) possano momentaneamente impedire l'esecuzione dei test presso il Cardarelli di Campobasso e lasciare l'intera regione senza biologia molecolare, ed in ultimo e non ultimo per importanza si eviterebbero tutti i complicati trasporti, ospedalieri e territoriali da tutta la regione dove le auto della Asrem diverse volte al giorno vanno a portare i campioni in ospedale al Cardarelli.

Certo non è facile ma è possibile e necessario come è necessario fare, come detto da tempi non sospetti, il centro Covid a Larino/hotel Covid/ Covid light department che faccia almeno da supporto e/o complementare a quello di Campobasso ed è sicuramente più idoneo di un ospedale da campo in pieno inverno, magari sotto la neve. Ma bisogna fare presto».