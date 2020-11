Il costo dei terremoti: dall'emergenza alla ricostruzione

TERMOLI. E’ stata lamentata una disparità di trattamento nel decreto ‘Agosto’. Perciò il Presidente dell’ACEM-ANCE Molise si è rivolto ai Parlamentari molisani ed al Presidente Toma per segnalarla.

La legge di conversione del decreto avrebbe elevato del 50% il limite delle spese al 31 dicembre 2020 in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 6 aprile 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione, escludendo dal beneficio il terremoto del Molise dell’agosto 2018 e del 2001.

La nota agevola una riflessione. Le sciagure arrivano sempre senza preavviso. Per fortuna nei casi molisani, a parte i gravissimi accadimenti di San Giuliano di Puglia, nel 2016 e nel 2018 non si sono registrati fatti èclatanti, a parte un certo ‘odore’ che potrebbe avere a che fare con le risorse pubbliche messe a disposizione.

Nel caso dei due ultimi eventi sismici l’entità drammatica del terremoto è stata poco percepita. Quella del 2002, invece, era stata preceduta dai casi del 1980 con gli sconvolgimenti di Conza, Laviano, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Calabritto e Teora, fisicamente cancellati. Fu proprio dalla constatazione di quelle tragedie che nacque la Protezione civile, tale era diventata la convinzione che certe situazioni non potevano più essere affrontate con l’entusiasmo e l’altruismo.

Purtroppo la cosiddetta ricostruzione, come i ristori in danaro, rappresentano ancora oggi uno dei peggiori esempi di speculazione sulle disgrazie altrui. Nel 2002, per esempio, in Molise, cominciarono subito con il dilatare – a dismisura – la circonferenza del cratere, sino a comprendere una grandissima fetta del territorio regionale. Poiché le zone terremotate potevano godere di contributi e di agevolazioni, ci fu un’autentica corsa per allargare l’area dei benefìci su cui speculare. I dati ufficiali, diffusi dal Dipartimento della Protezione civile, rivelarono che - per la ricostruzione - il Governo aveva conferito alla Regione Molise una ragguardevole cifra originatasi grazie ad una leggina che aveva reso possibile il concretarsi di un nuovo Bèlice pure sul Continente.

Per ciascuna delle abitazioni, dei locali e degli uffici pubblici (e privati) ispezionati dai tecnici, accorsi in forze persino dai territori finìtimi per soccorrere il Molise dopo il terremoto, erano stati stanziati 234.600 euro. Facile conseguirne che le scosse che avevano colpito i tredici Paesi del cratere il 31 di ottobre ed il 1° di novembre del 2001, pur avendo provocato meno danni che in Trinàcria, avevano fatto assegnare alla terra di Vincenzo Cuoco molto più che alla patria del bandito Giuliano. Ciò accadde sebbene, nel caso del Basso Larinese, i dati della Protezione civile avessero rivelato che – al primo giorno – erano stati assistiti 12.441 abitanti; che al terzo giorno gli sfollati fossero calati a 5.500, il 15 di novembre 2002 a 3.117, il 17 a 2.935 mentre - al 17 maggio - erano risultati essere 193 in tutto, peraltro sistemati in 57 ‘roulotte’ ed in 48 tende. Si tratta di dati ufficiali, corrispondenti al vero. In quanto tali, essi hanno quantificato - a chiare lettere - come, in forza della legge, sarebbero stati assegnati al Molise ben 4.119.000 euro.

Ma, se volessimo dividere l’intervento globale per i circa tremila sfollati a due settimane di distanza dagli eventi, la somma assegnata sarebbe stata di ben 417mila euro ‘pro capite’; superiore, dunque, di cinque volte a quella somministrata ai senzatetto del Bèlice. Ne consegue che, alla luce di questi dati ufficiali, pur tenendo conto dell’esigenza di rendere antisismica quelle porzioni di paesi costruite con metodi obsolèti, comunque la differenza fra le due cifre appare significativamente poco spiegabile. Nel frattempo era cominciato il gioco d’accatto sulle prime sistemazioni.

La Polizia locale di Larino denunciò all’epoca 22 famiglie e la Guardia di Finanza un’altra 70ina. Gli stessi atteggiamenti sarebbero stati posti in essere pure nel corso degli eventi del 2016 e del 2018; al punto che gli èchi sulle testate locali sono stati diversi. Ma, seppure finissero certi malvezzi, c’è un provvedimento che rimane sempre in voga: quello delle accìse. Ancora oggi, il litro di benzina verde è gravato da una tassa. Per esempio, quella per l’Irpinia del 1980 valeva 75 lire. Oggi si ragiona in centesimi, ma si tratterà pur sempre di una ricostruzione parziale o di lavori mai eseguiti.

Claudio de Luca