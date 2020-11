Anziana deceduta al San Timoteo, «Non c'è stata alcuna condotta omissiva dell'Asrem»

TERMOLI. Sul caso dell'anziana deceduta al reparto di Rianimazione dell'ospedale San Timoteo di Termoli polemiche politiche sollevate negli ultimi due giorni, con diretto riferimento agli attacchi mossi dal segretario regionale dem Vittorino Facciolla.

Sentito il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano, sottolinea che polemiche di carattere strettamente politico non spettano al direttore generale dell’Asrem, sicuramente non quelle legate alla denuncia per procurato allarme di cui parla il consigliere Facciolla. Si tratta, per giunta, di un reato che viene perseguito d’ufficio e non a querela di parte, tanto da non essere necessaria la denuncia di alcuno.

Sulla vicenda clinica, invece, ribadisce: “In via generale, se un paziente che effettua un accesso in ospedale per una qualsiasi patologia e che non ha una diagnosi di Covid conclamata, deve essere sottoposto a test rapido sars 2 covid al suo arrivo. Altrimenti come potremmo mai sapere se ha contratto il virus? La procedura per qualsiasi paziente è questa: arrivo in ospedale, test rapido e poi molecolare. Se positivo, viene trasferito nell’area dedicata, in attesa del trasporto a Campobasso. Per la signora, purtroppo, era necessaria una immediata rianimazione e una immediata stabilizzazione prima del trasferimento a Campobasso. Purtroppo le sue condizioni erano talmente gravi che non ce l’ha fatta. La procedura seguita non ha nulla di omissivo, ma è quella che viene effettuata da prassi per qualunque paziente non accertato Covid, non potendolo noi sapere soltanto guardandolo in volto”.