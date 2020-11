Il Comune di Termoli "sposa" la manifestazione dei commercianti

TERMOLI. Locandine sulla protesta dei commercianti che culmina oggi, dalle 18, con la chiusura delle attività che aderiscono all’Off Day–Luci spente, anche all’ingresso del municipio di Termoli.

L’amministrazione comunale adriatica dà un segno di vicinanza a tutti i titolari dei vari esercizi commerciali stretti nella morsa della crisi economica scatenata dalla pandemia da Covid-19.

Le restrizioni imposte coi Dpcm, seppur in fascia gialla per il momento in Molise, con la regione letteralmente accerchiata dalle zone rosse, dopo una estate vissuta nel tentativo di recuperare i tristi mesi primaverili chiusi nel lockdown generalizzato hanno visto sfiorire nuovamente gli affari, minando basi, prospettive e sopravvivenza di chi rischiando di proprio tiene vitale il tessuto socio-economico del territorio.

Per questo è necessario solidarizzare e stimolare chi di dovere a non abbandonare le categorie che rappresentano la spina dorsale dell’economia italiana, dove commercio, accoglienza e turismo, soprattutto sono il vero pendolo da coniugare alla bontà manifatturiera.

La solidarietà istituzionale da via Sannitica non è passata inosservata e dai promotori della manifestazione odierna giungono ringraziamenti al sindaco di Termoli.