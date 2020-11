TERMOLI. Pubblicammo lo scorso 12 gennaio un servizio relativo al degrado presente nella zona ai margini di contrada Marinelle, nei pressi del terrapieno della linea ferroviaria, terreni di proprietà della Regione Molise, acquistati per realizzarci l’interporto, ora messi a bando per cercare di venderli, ma non svenderli.

Ebbene, domenica mattina – ieri – siamo stati sul posto per controllare se ci fossero state bonifiche, ma l’immondizia e le discariche abusive sono aumentate.

Terreni al di qua del Biferno, sul versante termolese, racchiusi tra contrada Marinelle e la linea ferroviaria che costeggia la statale 16. Nel complesso sono 42,40 ettari, ma solo 40 coltivabili. Il resto versa in condizioni che possiamo definire scandalose, compresi alcuni casolari.

Discariche abusive ne abbiamo contate almeno 4 di grosse proporzioni, con bitume, secchi di coloranti e altro, anche elettrodomestici.

Un fenomeno che sulla costa e in basso Molise è in vergognosa ascesa. Facciamo appello alla Regione Molise affinché si muovano in questo senso, mettendo in sicurezza catapecchie devastate da ladri e vandali, espropriate in precedenza.

Intanto, la Regione Molise mette in vendita i 42 ettari e mezzo quasi, pagati 6 milioni di euro tre lustri fa, ma non più trasformati nell'Interporto. Non è una novità, poiché il sito era stato già inserito nel piano delle alienazioni, ma ora si passa alla fase esecutiva. Disposto il bando di vendita, schema di offerta e perizia di stima che propone una valutazione a corpo pari a € 8.700.000 euro. La stipula dell’atto di compravendita con l’aggiudicatario, verrà effettuata presso Notaio di fiducia dell’acquirente avente sede operativa in Campobasso.