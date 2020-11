TERMOLI. Luci spente nelle attività commerciali di Termoli, in centro l'adesione è stata massiccia all'Off Day, la manifestazione di protesta che ha radunato a Campobasso una delegazione di esercenti provenienti da tutta la regione e sulla costa adriatica ha visto un presidio di testimonianza attraverso cui comunicare le enormi difficoltà che stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza di decine di negozi ed esercizi, anche storici.

L'atmosfera ancora più spettrale che stasera si respirava con le attività chiuse è quel punto di non ritorno al quale nessuno vuole arrivare, ma le istituzioni, regionale e nazionali, soprattutto, devono fare di più, di tutto affinché non accada.

Si ritengono tra le attività più colpite dalla seconda ondata di Covid, specie in questo autunno, quando il buio con l’ora solare arriva presto e poco stimola a uscire.

Sono i commercianti rimasti a presidiare alle 17.30, oggi pomeriggio il municipio di Termoli, forma di protesta spontanea in linea con quanto fatto a Campobasso dalla delegazione regionale di esercenti che ha manifestato contro la crisi economica dovuta alla pandemia e chiesto ristori significativi.

I commercianti termolesi chiedono contributi a fondo perduto, unica forma di sussistenza che potrebbe permettere loro di sostenere costi fissi pressoché immutati con incassi per lo più risibili. La mattina non basta a colmare il gap, perché la gente ha paura di uscire, in città il contagio dilaga.

Termolionline ha seguito in diretta Facebook il sit-in.