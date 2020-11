Altri due classi con didattica a distanza nel plesso della primaria di via Po

TERMOLI. In città oggi altri 29 contagi, alcuni a contatto col mondo scolastico, per questo la dirigente dell'istituto Comprensivo Difesa Grande, Luana Occhionero, a partire dal giorno 17 novembre 2020 e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione di Termoli dell'Asrem, proprio su disposizione della stessa Azienda sanitaria regionale del Molise, ha decretato la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata delle classi 3^ B e 3^ A.

In realtà, il provvedimento si collega poi direttamente alla chiusura per sanificazione disposta dal Comune di Termoli in tutti i plessi delle elementari e medie in città, per cui fino a lunedì prossimo, sarà un solo giorno di sospensione in più della didattica in presenza nelle due classi.