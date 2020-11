Altre 2 vittime del Covid, muore in Terapia intensiva il 68enne medico di base di Larino

LARINO. Comunità in lutto a Larino e in basso Molise, si è spento all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva il medico di base ricoverato a causa del Covid, aveva 68 anni. Aveva lo studio di medicina generale sia a Larino che a Rotello. Ma non è l'unico decesso delle ultime ore.

C'è anche un 84enne di Cantalupo del Sannio, deceduto nel reparto di Malattie infettive, sempre al Cardarelli. Sale a 74 il bilancio delle vittime del Covid in Molise. La seconda ondata ha ucciso già il doppio di pazienti contagiati dal coronavirus di quanto non avenne nella prima ondata primaverile.