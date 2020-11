Contatto indiretto con positivo, chiude il Nido alla scuola dell'infanzia di via Volturno

TERMOLI. Provvedimento di natura precauzionale alla sezione Nido (lattanti) della scuola dell'Infanzia di via Volturno da parte del Comune di Termoli, sempre legato all'emergenza sanitaria Covid.

«Si comunica alla cittadinanza che nella serata di ieri si è venuti a conoscenza di un caso di contatto indiretto con positivo per la scuola dell’Infanzia sezione "lattanti" di via Volturno. Pertanto, da martedì 17 novembre 2020 e fino a sabato 21 novembre tale classe dell’Infanzia, in maniera precauzionale, resterà chiusa al fine di consentire anche le operazioni di sanificazione».