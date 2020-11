Firmata l'ordinanza dal sindaco, da mercoledì chiudono elementari e medie

TERMOLI. Dopo l'annuncio di ieri, arriva l'ordinanza del sindaco Francesco Roberti, che chiude da domani e fino alla ripresa delle lezioni di lunedì tutte le scuole elementari e medie in città, i plessi saranno così sanificati. Il provvedimento non riguarda le scuole dell'infanzia (tranne provvedimenti diversi e specifici legati all'emergenza sanitaria, come nel caso del Nido di via Volturno, per citare un esempio).

L'ordinanza

Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;

Vista la direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;

Preso atto che si sono verificati casi di positività al Covid-19 di alunni e personale della scuola primaria e secondaria di Termoli;

Considerata la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati all'incremento dei casi di positività accertata anche in comuni limitrofi; Considerato che, in attesa dell'effettuazione dei tamponi rino-faringei dei soggetti venuti a contatto con i suindicati alunni e operatori positivi, potrebbe rilevarsi altamente rischioso continuare la didattica in presenza, circostanza che potrebbe consentire l'eventuale ulteriore diffusione del Covid-19 negli ambienti scolastici;

Ritenuto che, pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici, assicurando sin da ora la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed educative;

Ritenuto che un'efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali;

Ritenuto, pertanto, disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza per la scuola primaria e secondaria di I° grado degli Istituti Comprensivi di Termoli, ivi inclusi gli Istituti parificati, a decorrere dal 18.11.2020 e fino al 21.11.2020 compreso;

Visto l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso. Visto il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74; Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante.

ORDINA La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per la scuola primaria e secondaria di I° grado degli Istituti Comprensivi di Termoli, ivi inclusi gli Istituti parificati, per le giornate del 18, 19, 20 e 21 novembre 2020, al fine di effettuare la igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria dei locali, secondo il calendario delle operazioni che sarà inviato ai Dirigenti scolastici.

Di demandare ai Dirigenti scolastici l’organizzazione della didattica digitalmente integrata (Ddi) per le scuole interessate dal presente provvedimento, nonché l’organizzazione del personale scolastico la cui presenza sia ritenuta necessaria ai fini delle operazioni indicate al punto precedente.

Di dare mandato al Dirigente Responsabile del Settore Ambiente di adottare le misure necessarie per effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria dei locali della scuola primaria e secondaria di I° grado di Termoli.

Il presente provvedimento viene trasmesso ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di Termoli.