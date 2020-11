CAMPOBASSO. Nel day after dell'Off day, la manifestazione con cui gli esercenti hanno spento le luci in segno di protesta contro il momento assurdo che stanno e stiamo vivendo tutti, arriva una nota di plauso e ringraziamento a chi ha reso viva questa testimonianza.

Il COMITATO COMMERCIANTI MOLISANI ringrazia le tante centinaia di commercianti che in ogni angolo della Regione hanno aderito alla giornata di protesta OFF-DAY, chiudendo nel pomeriggio del 16/11 le proprie attività e spegnendo le luci delle loro vetrine. La manifestazione svoltasi a Campobasso davanti il Palazzo della Regione, in un clima di compostezza e di rispetto delle normative anti-Covid, ha partorito il risultato sperato: un incontro formale con il Presidente Donato Toma e l'avvio di un tavolo di confronto per il rilancio dei tanti negozi al dettaglio MOLISANI.

Il Presidente Toma, dopo aver manifestato particolare attenzione alle problematiche che attanagliano il nostro comparto, al termine dell’incontro ha preso i seguenti impegni: 1. Messa in campo di tutte le misure atte a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica: senza la tutela della salute non vi può essere economia ; 2. Emanazione entro la fine di Novembre di un nuovo Bando dedicato a tutte le attività di fatto escluse dagli indennizzi previsti dai “Decreti Ristoro” appena approvati in sede nazionale, che tenga conto delle problematiche contingenti (perdita di fatturato e costi fissi inderogabili quali fitti, bollette, spese per il personale): abbiamo richiesto con forza che l’assegnazione dei Fondi stanziati venga effettuata seguendo procedure oggettive (no click-day); 3. Liquidazione in tempi brevi dei fondi assegnati con i precedenti Bandi in modo tale da immettere liquidità nel sistema. Serve un cambio di rotta immediato e noi vigileremo attentamente affinché alle parole seguano fatti concreti. Il COMITATO ringrazia infine le Amministrazioni Comunali di Campobasso, Termoli, Isernia e Venafro per aver spento nella giornata odierna le luci dei Municipi per solidarietà nei confronti dell'iniziativa.

PERCHÉ LA LUCE SIA SPLENDENTE, CI DEVE ESSERE L’OSCURITÀ