​Come il prezzo del petrolio influenza l'economia

TERMOLI. Il petrolio greggio è un fattore determinante per la salute generale dell'economia globale. Il petrolio viene consumato in tutti i settori del trasporto e dell'industria, e rappresenta una parte importante del mix energetico globale.



L'attività di esplorazione e produzione (E&P) è un importante datore di lavoro e rappresenta un'ampia percentuale del PIL nelle nazioni produttrici di petrolio. Le trivellazioni di petrolio e gas rappresentano circa il 4% del PIL globale.

Prezzi Alti e Prezzi Bassi

Quando i prezzi del petrolio greggio sono elevati, i costi per le imprese ad alta intensità energetica come i produttori e le compagnie aeree aumentano, mentre i produttori traggono vantaggio dall'aumento delle entrate e le nazioni esportatrici aumentano i loro bilanci. Al contrario, i prezzi più bassi del petrolio riducono i costi per gli utenti, ma riducono anche le entrate e gli investimenti per le nazioni produttrici.

Impatto dei bassi prezzi del petrolio: chi perde?

Se il prezzo del petrolio e’ basso anche la benzina costa meno e tutto questo sembra positivo. Ma e’ davvero così?

Il calo dei prezzi del petrolio andrebbe in genere a vantaggio dei consumatori e delle imprese se si traducesse in un abbassamento dei prezzi della benzina che aumenta il reddito disponibile.

Ma durante il blocco di Covid-19 e le sue conseguenze, il trasporto su strada è crollato del 50-75 per cento, negando il beneficio dei prezzi più bassi alla pompa, dato che le persone sono rimaste a casa.

Nonostante questo, ci sono altre vie per cercare di ottenere dei benefici dall’andamento del prezzo del petrolio. In particolare, vale la pena di menzionare la possibilità di negoziare con le app di trading del petrolio.

Quali elementi influenzano il prezzo del petrolio?

Il consumo di petrolio si è alzato negli ultimi anni a livello globale. Questo, oltre alle tasse di estrazione che sono molto elevate, proprio per la legge della domanda e dell’offerta, ne fa alzare molto il prezzo.

Il petrolio è una commodity e, come tale, ci si può aspettare un aumento del suo prezzo dovuto alla speculazione.

La valuta utilizzata per comprare il petrolio è il dollaro. La debolezza del dollaro si traduce in un calo del potere d’acquisto dei Paesi produttori come l’Europa che acquistano prodotti al di fuori dell’area dollaro.





Negoziare sul prezzo del petrolio

Il trading di materie prime è estremamente popolare a causa della scelta che offrono e della loro diversità rispetto a ciò che influenza i loro prezzi.

Le merci sono intrinsecamente legate allo sviluppo della società. Inizialmente le materie prime venivano scambiate tra di loro e man mano che le economie e le società crescevano, così anche l'uso delle materie prime.

Oggi il trading di materie prime è immensamente popolare in quanto è relativamente facile da capire, guidato in gran parte dall'offerta e dalla domanda e le materie prime tendono a rimanere stabili o addirittura a salire quando i prezzi delle azioni scendono.

Proprio per questo motivo e’ possibile negoziare le materie prime e il petrolio tramite delle app per il trading di petrolio.

Per una descrizione più’ accurata delle variabili che influenzano il prezzo del petrolio consigliamo il recente articolo: Petrolio, ecco cosa influenzerà il prezzo nel 2020.