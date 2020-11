Otto decessi da ieri in Molise e 99 contagi

Il "Dovere" di ricordare un Medico

LARINO. Augusto Vincelli, un collega impegnato nella nostra comunità Molisana come medico di medicina generale a Larino e Rotello ci ha lasciati a soli 68 anni per aver contratto l'infezione da Covid19. Ho collaborato con lui, come specialista urologo, per molti anni e ho potuto