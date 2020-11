Era stato licenziato per troppe pause sul lavoro, netturbino vince la causa in Tribunale

CAMPOMARINO. Il rito Fornero dà ragione a un lavoratore che era stato licenziato dalla Giuliani Environment, la ditta che gestisce l'igiene urbana per conto dell'Unione dei Comuni, in 9 dei 10 territori aderenti al "Basso Biferno", eccezion fatta per San Martino in Pensilis. Il netturbino, Franco De Laureto le sue generalità – che ci ha contattato per renderci edotti del suo reintegro, disposto dal giudice del lavoro del Tribunale di Larino - era stato licenziato nel giugno scorso, assieme a un suo responsabile di turno. All'operatore ecologico vennero contestate diverse interruzioni della prestazione lavorativa nell'ambito di diversi servizi, nel marzo scorso.

Tre mesi e mezzo dopo arrivò il licenziamento. In prima istanza, il lavoratore attraverso un sindacato chiese un'audizione dopo aver ricevuto la prima contestazione disciplinare, senza fornire giustificazioni. Interruzioni del lavoro ripetute e documentate in 4 giorni dello scorso febbraio ravvicinati tra loro. Secondo il giudice Federico Scioli, che ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Laura Venittelli, il licenziamento è considerato un provvedimento eccessivo, per questo ha condannato l'azienda al reintegro, poiché le interruzioni sono solo di pochi minuti.

La sentenza èimportante perché riguarda un caso di avvicendamento di appalti con l’Unione dei Comuni e il Ccnl applicato che, in questo caso, solo per alcuni lavoratori non prevede grandigaranzie.