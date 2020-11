Meglio gli ospedali da campo o quelli costati già decine di miliardi di vecchie lire?

LARINO. Sanità e Covid: meglio gli ospedali da campo o quelli, costati diecine di miliardi, nati in cemento armato?

Si alza il telone del Teatro regionale e compare il Ministro Boccia:«Il Presidente Toma ha chiesto l’arrivo di un ospedale da campo». Dopo l’annuncio, percorre il tavolato il Sindaco di Campobasso e comunica l’invio di una sua nota ufficiale al Ministro della Salute Speranza ed al Commissario ‘ad acta’ Giustini.

Pretende informazioni dettagliate sulla situazione dell’ospedale ‘Cardarelli’ e rivela che l’evolversi della situazione epidemiologica (col conseguente sovraccarico di pazienti) sta creando forte allarme nella popolazione, soprattutto per il diffondersi di notizie circa l’organizzazione dei reparti maggiormente interessati (malattie infettive e terapia intensiva) dove un numero elevato di decessi pone interrogativi circa il funzionamento degli altri settori e delle prestazioni connesse. Insomma il Molise sembrerebbe una regione bloccata dal coronavirus e dalla paura dove i gesti d’amore più usuali (un bacio, una carezza …) sono diventati quasi dei simboli del male.

Chissà, per quanto ancora, saremo costretti ad inforcare le ‘mascarillas’ (come dicono in Ispagna), dopo di avere dovuto cancellare le cene in famiglia, le festicciole nei giorni onomastici e mentre l’unico contatto con l’aria viene mediato per il tràmite di un filtraggio ftp2, sterilizzato con amuchina ialuronica. E pensare che, sino ad un anno fa, ci si poteva pure permettere di baciare qualcuno: ‘partner’, amico od amica che fosse. Oggi, invece, c’è chi vuole rinchiudere il ‘vecchietto’ dentro l’armadio, c’è chi – più semplicemente – intende segregarlo e chi (come un Presidente di Regione) attacca quelle mamme che intendono mandare a scuola i propri figlioletti. Insomma parrebbe di essere pervenuti ad un periodo di follia collettiva quando, appena a marzo, ci scambiavamo bigliettini con l’auspicio “Tutto andrà bene” o con l’augurio “Nulla sarà come prima”.

Oggi, più accortamente, ci sarebbe da chiedersi, invece, se “Nulla più sarà come prima”, visto che a novembre abbiamo baipassato persino la tradizionale ricorrenza dedicata ai defunti ed il pranzo domenicale con i figli, con le mogli e con i nipotini; e, per il Natale, ‘quién sabe’! E’ in un contesto del genere che si alza la voce di un consigliere regionale, Andrea Di Lucente, de i ‘Popolari per il Molise’, Presidente di una Commissione consiliare. Inopinatamente, il prefato – senza di esserne stato pregato – appalesa:”Non è possibile realizzare un ospedale covid a Larino Solo i lavori alla struttura costerebbero circa 40 milioni di euro.

Poi occorrerebbero respiratori e posti-letto, un Pronto soccorso, un reparto di radiologia non tradizionale, un laboratorio di analisi di 2° livello ed altre specialità. In sostanza servirebbe un altro ospedale completo di personale quando non ne abbiamo manco per i tre ospedali attualmente funzionanti”. Dopo una ‘confessione’ del genere, viene da chiedere cosa mai potrà dire ancora ai telespettatori di “Titolo V”, su Rai 3, il Presidente Toma se la situazione della Sanità molisana è veramente quella tracciata dal Di Lucente. L’alternativa? Un ospedale da campo per 140 posti-letto che, a questo punto, sarebbe difficile immaginare come potrebbe funzionare.

A dire che la verità sta sempre nel mezzo, è il Sindaco di Larino. Ma occorre dire ‘vanamente’ perché il Presidente Toma (& soci) intende puntare sulle strutture pubbliche solo quando si tratti di emanazioni di un numero di elettori significativo per le proprie sorti elettorali (Campobasso, Termoli ed Isernia). L’unica differenza è questa: mentre, in passato, certa Politica mostrava – almeno a chiacchiere di volere rafforzare la Sanità pubblica – oggi palesemente la nuova Casta vuole portare a compimento il piano di smantellando della stessa peraltro perseguita, sin dai tempi di Frattura. In tale contesto a cosa può servire Larino se non a permettere l’incetta materiale dei letti e delle attrezzature, periodicamente prelevate per essere scaricate altrove? Meglio perciò un ospedale da campo che un monumento edilizio qual è il ‘Vietri’, costato una vagonata di miliardi (in lire) dell’epoca ed ora ridotto come lo vediamo e come viene descritto dai Di Lucente di turno.

Claudio de Luca