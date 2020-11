La storia infinita: ex lavoratore dello Zuccherificio scrive al premier Conte

TERMOLI. In attesa di conoscere cosa ci sarà di buono per loro nella call ministeriale della settimana prossima, un ex lavoratore dello Zuccherificio del Molise, ormai da quasi 4 anni, uno degli ex dipendenti, spazientito da attese infinite, decide di scrivere al premier Giuseppe Conte, con una Pec.

«Buongiorno presidente Conte!

Scrivo da cittadino contribuente ma anche da ex dipendente dello zuccherificio del Molise.

Chiuso per sceltefallimentari della politica regionale.

Ricordo a tutti che lo stabilimento di Termoli dava lavoro a circa 3000 persone cheruotavano intorno alla fabbrica.

Dai dipendenti ai coltivatori, dai trasportatori alle ditte esterne, dai fornitori alle banche.

A dicembre 2016 il giudice e la procedura decidono di staccare la spina licenziamento tutti i dipendenti e lasciando a bocca asciutta tanti creditori.

Io sono attualmente disoccupato a 48 anni con 2 figli all'università che per giunta sono molto motivati.

Sto inviando il mio curriculumma ad oggi nessuna risposta.

Sono disposto per l'ennesima volta a trasferirmi, importante è portare ristoro a casa.

Noi ex dipendenti zuccherificio del Molise unitamentealla RSU prima della chiusuraavevamo proposto al governo regionale e nazionale di intervenire rispondendo al bando affinché gli impianti potessero rimanere in vita, ancheperché in alcuni reparti della fabbrica erano stati fatti investimenti ad alto livello per dare slancio alla produzione,tantimilioni sono stati spesinel 2014, ovviamentecon i soldi pubblici.

Nulla di fatto,la regione ha fatto orecchio da mercante, anche se il sottosegretario onorevole Zucchi in un incontro con sindacati e politica regionale aveva accolto molto volentieri laproposta.

La nostra idea era:

Una volta acquisiti gli impianti tramite risposta al bando da 1.5 milioni di euro che avrebbe garantito la regione Molise, si poteva dare in gestione l'aziendaa tutti i creditori compresi i lavoratori, si poteva continuare a produrre zucchero, o derivati, fare logistica, fare un polo agroindustriale o continuare a confezionare zucchero per i colossi esteri che esportano in tutto il mondo, o nella peggiore delle ipotesi si poteva rottamare e vendere i Macchinari.

Ma la caparbietà del governo di alloraè stata tale da chiudere e lasciare a casa migliaia di lavoratori, senza programmare nulla di concreto per nessuno,o meglio forse solo per i pochi protetti.

Considerate che al bando ha risposto una ditta di Verona che solo vendendo le attrezzature e i macchinari ha portato sul proprio conto ben 11.5 milioni di euro .

Noi mica eravamo così stupidi nel fare la stessa cosa?? Con tanti soldi la regione avrebbe in ogni casoripreso lasua anticipazione, i creditori avrebbero ripreso integralmente i propri crediti e i lavoratori avrebbero lavorato per diversi anni accompagnando nel mentre alla pensione tanti colleghi.

Ci sono molte responsabilità ancora nascoste, nessuno ha mai avuto il buon senso di indagare in quel pozzo senza fondo .

La fabbrica ora è completamente spoglia sono rimasti capannoni e uffici insieme al grande silos che negli anni ha contenuto tonnellate di zucchero

Oggi perché non creare un gruppo di lavoro insieme ai tecnici del governo centrale per invogliare gruppi come per esempio Amazon??

In modo da restituire dignità agli ex lavoratori ma a tante nuove leve?

Il Molise è una piccola regione di gente umile e laboriosa, perché non restituire dignità a questa regione martoriata?

Presidente Conte capisco il momento però noi abbiamo bisogno del vero governo che tuteli la gente che vuole solo lavorare e portare pane a casa, negli ultimi 10 anni i governi regionali hanno bruciato soldi senza creare occupazione.

Un solo esempio: bando regionale 2019 perlavori di pubblica utilità,circa 4 milioni di euro per dare lavoro a 500 euro al meseper 6 o 12 mesi, a 300 o 400 persone.

Cosa rimane di concreto dopo i 6 o 12 mesi? La fame solo quella.

In questa brutta storia dove sono finiti i grandi sindacati che dovevano dare idee edifendere il lavoro e i laboratori?

Presidente in Molise la sanità è al lastrico, le aziende sono demotivate, i servizi e le scuole sono in grossa sofferenza, fate qualcosa prima che diventi troppo tardi.

Vi ringrazio in anticipo rimanendo in attesa di buone nuove.

Un ex lavoratore».