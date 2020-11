Delocalizzare il depuratore, nuova linea da 38mila abitanti equivalenti a Pantano Basso

TERMOLI. Con deliberazione n. 272 del 13 novembre 2020 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di dismissione e delocalizzazione del depuratore Porto di Termoli.

L’impianto di depurazione del porto, più volte al centro di varie vicissitudini e di critiche per i miasmi e per l’immagine di degrado in una zona pregiata pare che finalmente possa essere dismesso.

Il progetto redatto dalla società Elabori del gruppo Acea incaricata dal Comune di Termoli, prevede la trasformazione del depuratore del porto in un impianto di pompaggio che convoglierà le acque reflue affluenti dalla fognatura del centro urbano verso la nuova stazione sollevamento del parco, di recente entrata in esercizio, e quindi verso il depuratore Pantano che a sua volta dovrà essere ampliato per permettere il trattamento a norma di legge dei liquami.

Il progetto prevede, oltre alle opere per il pompaggio, la realizzazione di nuovi tratti di fognatura da via Corsica fino a Pantano che si affiancheranno la fognatura esistente per far fronte all’aumento di portata conseguente agli interventi suddetti.

Il progetto prevede anche l’ampliamento del depuratore esistente in località Pantano Basso per incrementarne l’attuale capacità depurative di 22000 abitanti equivalenti fino a 60.000. Si prevede di realizzare una nuova linea in grado di trattare reflui a norma di legge per ulteriori 38.000 abitanti equivalenti.

Le caratteristiche delle acque trattate saranno conformi ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 Dlgs. 152/06.

Il costo complessivo del progetto sarà di 7,5 milioni di euro e la copertura finanziaria sarà garantita per circa 3,8 milioni dalla Regione Molise mentre e la restante parte direttamente dal Comune di Termoli. Si conta di poter avviare i lavori entro il 2021 per concluderli entro un anno e mezzo.