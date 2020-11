Non ci sarà più consumo di dati nella didattica a distanza

TERMOLI. Non c'è più consumo di dati nella didattica a distanza. Come è stato reso noto da esponenti di Governo e compagnie di telefonia mobile, Tim, Vodafone e Wind Tre escluderanno le piattaforme di didattica a distanza dal consumo di gigabyte previsto negli abbonamenti durante questo periodo d'emergenza sanitaria. Vodafone parte già oggi mentre WINDTRE dal prossimo 23 novembre.

Con TIM occorre attivare gratuitamente la E-Learning Card, tramite il sito Tim Party, che ha una durata di 365 giorni. I clienti Vodafone potranno attivare Pass Smart Meeting accedendo tramite app oppure nell’area Fai da te del sito ufficiale. L’offerta è senza costi e si disattiverà automaticamente dopo tre mesi.

I tre operatori di telefonia hanno quindi accolto l’invito dei Ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, a sostenere soluzioni che agevolino gli studenti nel seguire le lezioni da remoto.

Questo il commento della Ministra Lucia Azzolina: “Quando si affronta un’emergenza come quella che stiamo vivendo serve davvero il sostegno di tutti. Da marzo ad oggi lo Stato ha già investito oltre 400 milioni per il digitale a scuola. Iniziative come questa rafforzano l’impegno per supportare studentesse e studenti. Ringrazio chi ha aderito al progetto”.

La Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Pisano ha ringraziato le società di telecomunicazioni: “per aver risposto prontamente e positivamente all’invito rivolto loro dal Governo. Siamo chiamati ad affrontare sfide complesse come formare i nostri giovani con la didattica a distanza. Il modo più efficace per farlo e anche quello più etico è di creare progetti di solidarietà in cui pubblico e privato mettono insieme le loro energie per l’interesse della collettività”.