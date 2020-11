TERMOLI. La recentissima pubblicazione dell’ultimo lavoro curato da Angelo Malinconico, direttore del Centro di Salute Mentale di Termoli, noto psichiatra, criminologo ed analista didatta dell’Associazione Italiana di Psicologia Analitica (A.I.P.A.) e della International Association of Analytical Psycholog (I.A.A.P.), insieme a Paola Russo, anche lei psichiatra e analista AIPA ed IAAP e membro della International Association of Group Psychotherapy (I.A.G.P.) e a Giovanni Villone, medico, professore di ruolo e presidente vicario del Comitato bioetico dell’Università degli Studi del Molise, aggiunge nuova linfa alla inesauribile attività di ricerca in ambito psichiatrico e analitico di un autore che, termolese d’adozione, dal nostro Molise ha ormai oltrepassato con opere di grande spessore culturale e scientifico non solo i confini regionali ma anche quelli nazionali (rammento che una sua famosa opera Pauli e Jung, scritta con un grande filosofo, Silvano Tagliagambe e pubblicata da Cortina, è stata tradotta in lingua spagnola e viene distribuita in Spagna e Sud America).



Per la casa editrice “La biblioteca di Vivarium” di Milano, i curatori hanno raccolto nel volume “La Forma della Psichiatria – Passione e Pratiche” scritti di autori provenienti da diverse regioni italiane e da vari ambiti professionali, tra i quali magistrati, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, accademici, sociologi, documentaristi, tutti uniti in un “discorso” corale sulla psiche e sui servizi territoriali che, nelle diversificate declinazioni, contribuisce ad alimentare un cambiamento culturale che, a partire dagli anni ’70 e precisamente dopo la rivoluzionaria Legge n. 180 del 13 maggio 1978 – nota anche come Legge Basaglia - ha interessato la semantica della malattia mentale e la programmazione dei servizi di tutela della salute mentale nel nostro Paese.

Nel fervore culturale, scientifico e politico di quegli anni, spiccava l’opera pionieristica dello psichiatra ercolanese e analista junghiano Fausto Rossano, un “operaio” della cosiddetta “psichiatria sociale e dinamica” che si è rivelato un mentore per tantissimi psichiatri, psicologi e psicoterapeuti che, ancora oggi, a otto anni dalla sua morte, si riuniscono intorno alla sua imponente “forma della psichiatria italiana”, che non si rivela di certo, anche attraverso sei scritti a sua firma contenuti in questo volume, come un’icona cristallizzata da ideologie statiche, adorata da discepoli vacuamente romantici, né anacronistica rispetto alle incalzanti proposte di programmazione territoriale più recenti, ma anzi è pronta, come sempre, a contrastare ogni contrapposizione ideologica, che in ambito scientifico non avrebbe motivo di esserci, soprattutto se l’obiettivo vero resta quello della “cura” della sofferenza dell’essere umano e dei suoi sistemi di relazioni all’interno di istituzioni e comunità.

Fausto Rossano riconobbe l’importanza (in uno scritto apparso nel 2009 sulla Rivista di Psicologia Analitica, curato, manco a dirlo, da Angelo Malinconico), l’importanza del suo stare accanto ai pazienti/utenti dei servizi psichiatrici a partire dalla sua formazione “all’interno di due filoni che, nel tempo, si sono mutuamente intrecciati alla ricerca di una metodologia in grado di individuare l’assetto psicoterapeutico nelle istituzioni psichiatriche pubbliche e la fruibilità in tale contesto della formazione analitica”.

Il testo stimola il lettore, a tratti quasi lo provoca, a una rilettura critica, tanto più opportuna in un periodo ancora caratterizzato troppo spesso da stalli e difficoltà come anche da fermenti e dinamiche virtuose, dello stato attuale dei servizi psichiatrici in Italia. Tali servizi, pur potendo vantare opere ciclopiche come quelle di Fausto Rossano, vedono l’esistenza di posizioni presuntuosamente apodittiche che degradano coloro che Malinconico chiama genuinamente compagni di viaggio - gli utenti pazienti dei servizi – a fruitori passivi, come se dovessero “imparare a comportarsi”, prima ancora di averli “com-presi” nei loro vissuti più profondi. Purtroppo ciò li depriva di quel tessuto emozionale connettivale che è il continuum relazionale, sociale, emozionale che “lega” il loro destino, il loro “viaggio” fino a noi, a quello delle passioni, delle curiosità, dello studio, dello scambio continuo. “Non si può chiedere al paziente” – diceva Paul Claude Racamier (citato da F. Ferrarini, Schizofrenia, 3, Milano Associazioni, 1990) – “di accedere ad un modo di vita diverso, se non a piccoli passi, attraverso la comprensione del suo modo di vivere. Questa è una verità universale: come si può pensare di aiutare qualcuno senza prima riuscire a capire, senza prima mettersi nei suoi panni?” – questa è la domanda delle domande che – da Racamier, Jung, passando per Rossano e per Malinconico – ha caratterizzato il vertice di osservazione della psichiatria e della psicologia dinamica nei servizi psichiatrici pubblici.

I modelli biomedici troppo rigidi, purtroppo, escludono le letture psicodimaniche dei sistemi di relazione dei nostri pazienti, cancellano la memoria storico-culturale-scientifica che il volume di Malinconico-Russo-Villone aiuta invece a preservare, a beneficio soprattutto dei giovani, ovvero di coloro che possiedono ancora il fervore degli inizi, la passione per la psiche, la vitalità progettuale che ci fa impiantare anche in territori piccoli e bistrattati come il Molise laboratori di sperimentazioni innovative, producendo salute mentale di qualità, pur nella oggettiva limitatezza delle risorse (voglio ricordare che i servizi psichiatrici regionali possono contare su finanziamenti che circa sono la metà (!) di quelli previsti dalla legge e fruibili da cittadini che vivono in molte altre Regioni italiane).

Il rivoluzionario tempo passato della chiusura di strutture manicomiali dialoga in “La Forma della Psichiatria” con il tempo presente, spesso tratteggiato da drammatiche derive scientiste e scissioni ideologico-operative che sterilizzano fino a danneggiare i processi di cura che, nella visione di Maestri come lo psichiatra-analista Fausto Rossano, pongono il Soggetto utente/paziente realmente al centro, con le sue narrazioni, i suoi sogni, le sue memorie, le sue passioni.

Il modello di intervento moderno si ispira principalmente ai principi di Recovery in base alla quale quali ogni intervento possa promuovere la capacità della persona portatrice di disagio di determinare la propria vita, il proprio senso di appartenenza alla comunità locale, la partecipazione alla stessa vita della comunità locale. Le attenzioni di operatori della Salute Mentale vanno orientate al perseguimento di una “cittadinanza attiva” dei pazienti/utenti; gli stessi compagni di viaggio che si affidano ai servizi di salute mentale vanno stimolati non a trasformarsi in “passivi fruitori di assistenza” ma alla reciprocità nelle relazioni e alla consapevolezza del tessuto sociale, comunitario, politico, culturale che “in-forma” la loro esistenza fino a caratterizzare anche la loro sintomatologia e i loro procedimenti di cura.

Ma tutto ciò che riguarda – per dirla con Fausto Rossano e Angelo Malinconico – il destino del paziente nei servizi psichiatrici non può prescindere da una riflessione costante e coraggiosa degli operatori sui fattori inconsci che condizionano l’orientamento di un Servizio. Il monito fa appello alla capacità di noi tecnici della psiche di confrontarci costantemente con questo “modello originario” che determinerà ineludibilmente il modo in cui i pazienti saranno accolti, guardati, considerati, ascoltati, ciò che di lui sarà preso e ciò che si deciderà di mettere da parte. Allo stesso modo, sarà questo stesso modello, a “in-formare” il ruolo e le funzioni che loro attribuiranno alle istituzioni di cura, alle organizzazioni, alle strutture e alle comunicazioni degli Operatori con il contesto sociale che li include.

Nicola Malorni