Alunno e 3 maestre positive a Difesa Grande Tamponi per docenti, scolari e personale

TERMOLI. Com'è noto da ormai due giorni, dopo la decisione del Comune di Termoli di provvedere alla sanificazione dei plessi di tutte le scuole elementari e medie della città, ogni classe dei rispettivi istituti è stata avviata alla didattica a distanza, fino alla ripresa dell'attività in presenza programmata per lunedì prossimo, 23 novembre.

Ma non tutte le classi torneranno, ce ne sono 5 che fanno capo all'istituto comprensivo Difesa Grande, tre della sede centrale e due di via Po, a distanza rispettivamente già da lunedì e martedì. Occorrerà vedere come evolverà il quadro epidemiologico in atto per i contatti o i positivi riscontrati in quell'ambito scolastico.

In particolare, a Difesa Grande, oltre a un alunno positivo, sono risultate contagiate anche 3 maestre, della medesima classe, ragion per cui la dirigente scolastica Luana Occhionero ha dialogato subito con l'Asrem affinché prevedesse in tempi rapidissimi tamponi per bambini, docenti e personale non docente.

Oggi sono in 32 a sottoporsi al prelievo nel centro allestito di via del Molinello a Termoli.