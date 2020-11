TERMOLI. La condizione di estrema difficoltà che stiamo vivendo, non solo sanitariamente, ma con un evidente riverbero anche di carattere socio-economico, spinge le associazioni esistenti sul territorio a darsi da fare, per cercare di andare incontro alle esigenze di chi, già meno fortunato, subisce più di altri una condizione di sofferenza quotidiana.

Il diritto allo studio è una delle prerogative più importanti che abbiamo, tanto che nell’affrontare la pandemia da Covid-19, per non arrestare l’obbligatorietà delle lezioni si è ricorsi alla didattica a distanza, ma ci sono anche altri aspetti, come quelli di chi non ha soldi per poter acquistare materiale didattico. Per questo, oggi pomeriggio, presso la sede dell' Associazione di volontariato Sae112, c’è stata la presentazione del progetto "Lo zaino sospeso" ideato dal Comitato MoliSaniTàL113 in collaborazione proprio con la Sae112.

Il progetto ha la finalità di sostenere gli studenti attraverso una raccolta solidale di articoli di cancelleria di varia natura.

Un incontro seguito in diretta Facebook da Termolionline.

Sono intervenuti in ordine: Cinzia Ferrante (presidente comitato Molisanità #L113), Debora Staniscia (comitato Molisanità #L113), Matteo Gentile (presidente del Sae 112 Onlus) e l'assessora alle Politiche sociali e all'Istruzione del Comune di Termoli, Silvana Ciciola.