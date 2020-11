Ordinanza di Toma, chi rientra in Molise può spostarsi per esigenze di lavoro o salute

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, il provvedimento prevede che i soggetti sottoposti a quarantena ai sensi del comma 1, lettera b), dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale del Molise n. 47 del 4 novembre 2020, in deroga a quanto previsto dalla medesima disposizione, sono autorizzati a spostarsi al di fuori del territorio regionale per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, dandone preventiva comunicazione scritta all’indirizzo covid@asrem.org e indicando nella medesima comunicazione la modalità di spostamento e il luogo di destinazione.

Il testo dell'ordinanza

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” VISTO il DPCM del 3 novembre 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 con la quale, in attuazione degli artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020, sono state individuate le Regioni con scenario di tipo 3 e di tipo 4; VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 47 del 4 novembre 2020 concernente misure restrittive nei confronti dei soggetti provenienti dai territori inclusi negli allegati 1 e 2 della suindicata ordinanza del Ministro della salute;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre 2020 e del 13 novembre 2020 con le quali, in attuazione degli artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020, è stato modificato l’elenco delle Regioni con scenario di tipo 3 e di tipo 4; VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 48 del 14 novembre 2020 con la quale sono state apportate modifiche alla precedente ordinanza n. 47 del 2020;

RITENUTO necessario assicurare ai soggetti residenti in Molise che prestano la propria attività lavorativa nei territori di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 di poter riprendere, una volta rientrati nel luogo di residenza, l’attività lavorativa nei suddetti territori;

CONSIDERATO che la prescrizione della quarantena obbligatoria di dieci giorni prevista dall’art. 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 47 del 4 novembre 2020 costituisce una misura precauzionale finalizzata a ridurre il potenziale rischio di contagio sul territorio molisano e che, quindi, non ha ragione di operare allorquando i destinatari della stessa devono recarsi al di fuori del territorio regionale per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, essendo la loro permanenza in altri territori disciplinata dalle disposizioni statali e regionali del territorio di riferimento;

RITENUTO necessario, pertanto, apportare ulteriori modifiche all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 47 del 4 novembre 2020 per meglio contemperare la tutela della salute pubblica con i diritti inviolabili dei cittadini;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1 1. All’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 47 del 4 novembre 2020, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: “3. I soggetti sottoposti a quarantena ai sensi del precedente comma 1, lettere b), in deroga a quanto previsto dalla medesima disposizione sono autorizzati a spostarsi al di fuori del territorio regionale per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, dandone preventiva comunicazione scritta all’indirizzo covid@asrem.org ed indicando nella medesima comunicazione la modalità di spostamento e il luogo di destinazione”.

Art. 2 1. La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e ha efficacia fino al 3 dicembre 2020.

2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e alla Prefetture di Campobasso e Isernia. 3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.