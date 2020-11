La storia: Donato Antonio e Natalizia in cielo a pochi giorni l'uno dall'altra

Termoli Doc Riqualifichi e risparmi: i semplici passaggi per accedere agli Ecobonus

In questo articolo guarderemo in dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sugli Ecobonus messi a disposizione dallo Stato. Innanzitutto vediamo quali sono:-Detrazione 50 % è l’incentivo dato per la ristrutturazione-Detrazione 65 %, in vigore dal 2007, si attua in caso di riqualificazione