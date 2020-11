La ‘vera’ protezione civile? Quando Regione e Comuni prevengono calamità e disastri

LARINO. Per lo Stato assume importanza rilevante l'opera di prevenzione che Regioni e Comuni, ‘devono’ porre in essere. Difatti tali enti sovrintendono già al controllo del territorio. E' noto che a loro è devoluta la sorveglianza in ordine alla retta osservanza delle prescrizioni antisismiche.

Gli organi di cui si servono debbono evitare pure che, per le opere sconsideratamente realizzate dai propri amministrati, possano verificarsi dissesti idrogeologici. Sono, altresì, ascritti alla loro competenza gli interventi antincendio a protezione della flora e quelli attinenti al patrimonio faunistico. La loro operatività si esplica in campi dove bene possono essere previste e prevenute sia la calamità che i disastri. E questa realtà viene giustamente riconosciuta nella formulazione del dpr n. 616 che limita la competenza dello Stato alle funzioni amministrative concernenti gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione, chiarendo così - a tutte lettere - che è demandata all'attività degli organi regionali e degli enti locali territoriali la cura di tutto quanto potrebbe essere stato all'origine dell'evento calamitoso. In sostanza lo Stato chiede alle Regioni ed ai Comuni di adeguarsi e di ottemperare alle disposizioni formulate nei Piani di protezione civile.

Vuole anche che sia posta in essere ogni altra attività trasferita o delegata in materia, attribuendo ad essi spazi di intervento sciolti da ogni vincolo. In via giuridica, così non è atteso lo spirito monopolistico ampiamente rimarcabile nella normativa. Una differenza appare sussistere già tra la legge n. 996/1970 ed il suo regolamento di esecuzione (dPR n. 66/1981). La fonte giuridica di 1° grado vide la luce in tempi appena successivi alla istituzione delle Regioni, motivo per cui la normativa pareva muoversi più nell'ambito di una richiesta di intervento a carattere formale che sostanziale. Al contrario, quando ormai gli enti regionali avevano assunto piena coscienza del loro ruolo, non era più possibile emanare regole che non tenessero conto di una realtà locale oramai in piena espansione.

Di qui il preciso riferimento alle nuove funzioni attribuite perché apparisse ben chiaro che, seppur lo Stato considerava la protezione civile suo compito primario (affidando a Regioni e Comuni soltanto quelle funzioni di supporto così ben espresse all'interno dei piani generali elaborati "ab alto"), fosse pure altrettanto evidente che agli enti locali si attribuivano incombenze ben più importanti che potevano essere perseguite con mezzi che i detti enti hanno ordinariamente a disposizione. Se cioè (verificatosi l'evento calamitoso), agli organi regionali ed agli enti locali territoriali si chiedeva molto semplicemente di attivarsi nella fase dell'emergenza, ponendo in essere i primi soccorsi, agli stessi veniva richiesto di adoperarsi ben diversamente in tempi normali, quando il verificarsi dell'emergenza è sì lontanamente ipotizzabile ma è comunque prevedibile. Altrettanto era, per esempio, riconosciuto nel dettato dell'art. 70 del succitato decreto che affidava l'ulteriore compito, ai fini dei suddetti interventi, di delimitare il territorio danneggiato, specificando il tipo di provvidenza da adottarsi, mentre restavano ferme le competenze statali in ordine alla dichiarazione dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica.

Identico discorso può farsi per il dpr n. 8/1972 che limita l'opera governativa ai soli interventi straordinari da porre in essere dopo che si fossero verificate calamità eccezionali, particolarmente estese territorialmente. Da tutto quanto sopra detto si evince che, a monte dell'attività di protezione civile da attuare successivamente agli effetti di un grave ed esteso evento calamitoso, esisteva per il legislatore, il tempo della normalità nel cui ambito Regioni, Comuni e Comunità montane possono esercitare da una parte quell'opera di prevenzione che, unica !, serve ad evitare almeno parzialmente certe calamità naturali.

Claudio de Luca