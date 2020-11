Screening sul territorio, direzione sanitaria e personale: le 3 richieste del comitato San Timoteo

TERMOLI. «Come nel resto d’Italia, anche nella nostra regione la seconda ondata del virus si mostra sempre più irruente con la crescita di soggetti positivi, ricoveri, morti e lo stress del poco personale in servizio, mettendo a nudo tutte le criticità del nostro sistema sanitario regionale, in primis la carenza di personale, già presenti sin da prima di questa epidemia», lo afferma il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

«Come già avviene in altre regioni, anche in Molise sarebbe opportuno eseguire uno screening sul territorio, per monitorare l’epidemia da Covid-19, impiegando il test rapido antigenico che in pochi minuti accerta la positività e in tal caso si eseguirebbe il test molecolare di conferma.

Da ultimo la regione Abruzzo ha approvato e si appresta a breve ad uno screening utilizzando le Farmacie, dove i cittadini potranno recarsi ed eseguire il test molecolare. L’Abruzzo ha messo in bilancio l’approvvigionamento di un grosso numero (un milione) di test rapidi antigenici, tramite il commissario nazionale all’emergenza Covid, che saranno poi distribuiti alle Farmacie».

Lo stesso Felice, inoltre, rilasciando una dichiarazione all'Ansa, evidenzia come «L'area "grigia" del San Timoteo, attivata dall'Asrem per seguire i pazienti positivi al Covid-19 in attesa del trasferimento al Cardarelli di Campobasso, deve essere ampliata. C'è bisogno di altri posti con l'aumento giornaliero dei casi di positività a Termoli e in Basso Molise».

Nicola Felice chiede anche un aumento del personale a supporto di tali pazienti.

"La situazione sta diventando grave anche in Molise con l'aumento della percentuale dei positivi sui tamponi processati giornalmente - dichiara Felice -, aumentano i ricoveri e purtroppo i morti così come lo stress del poco personale che c'è. Il Cardarelli, ospedale Covid regionale, sta esplodendo. Gli stessi riflessi si stanno avendo anche nelle aree grigie degli altri due presidi: Termoli e Isernia, dove vengono utilizzati i posti dell'emergenza. Ciò comporta la necessità di incrementare i letti in tali aree. Anche il Cardarelli dovrà incrementare i posti in malattie infettive o individuare altra soluzione".

Per il Comitato San Timoteo la drammaticità c'è anche la necessità di nominare un direttore sanitario del San Timoteo di Termoli. Il "reggente", Giovanni Serafini ha ricoperto l'incarico durante il periodo estivo per poi lasciare.

"La drammaticità più grossa resta il personale - conclude Felice -. In altre regioni hanno utilizzato gli specializzandi dal secondo anno con contratti a tempo determinato, invece, che liberi professionali, per la durata dell'emergenza. Il mio invito alla dirigenza dell'Asrem è di fare allo stesso modo. Di fatto urge aumentare i posti letto per i positivi".