CAMPOBASSO. La Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza si celebra il 20 Novembre, data che coincide con il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò nel 1959 la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e successivamente, nel 1989, la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.



Con l’adozione della Convezione ONU e la ratifica da parte di quasi tutti i Paesi del mondo( attualmente 194 Stati ; l’Italia ha aderito il 27 Maggio 1991 con la L. n.176) per la prima volta sono stati riconosciuti i Bambini come soggetti aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici propri, con tutela e protezione specifiche, dando fondamento giuridico all’attività delle tante Organizzazioni impegnate nella protezione dei Minori.

La fondamentale importanza della protezione dei diritti di tutti i Bambini, al fine di un futuro libero da disuguaglianze sociali e discriminazioni , attualmente risulta di fatto fortemente minata dalle difficoltà di intervento dovute alla pandemia in corso, la quale sta avendo un impatto gravemente negativo sui diritti dei Minori di tutto il mondo, con particolare incidenza sulle famiglie che già vivevano sotto la soglia di povertà.

L’Italia non è stata purtroppo risparmiata, in quanto già prima dell’emergenza sanitaria circa un milione di Minori vivevano in povertà assoluta ed i numeri sono in continuo aumento.

La pandemia ha portato Bambini e Adolescenti a dover repentinamentee radicalmente cambiare le proprie abitudini di vita, con un conseguente totale sconvolgimento della routine quotidiana, improvvisamente limitata nell’accesso alla scuola, allo sport, alle attività culturali e di svago, nonché nelle possibilità di relazione con i coetanei e con altre importanti persone di riferimento, quali insegnanti, educatori e familiari.Ripercussioni particolarmente negative si evidenziano a carico dei Minori che già vivevano in condizioni di disagio sociale, tuttavia nessun Minore può considerarsi sottratto al rischio di essere esposto a maltrattamenti fisici ed emotivi, alla violenza di genere e ad un aggravamento del disagio psicosociale.

In tale contesto, le Associazioni tutte che operano a tutela dei Minori sono chiamate ad intervenire al fine di minimizzare e prevenire i danni collaterali derivanti dall’attuazione delle misure di controllo della pandemia, sia nell’immediato, mettendoa disposizione delle famiglie e delle strutture nelle quali sono presenti Minori la professionalità e l’esperienza dei propri operatori, ma anche e soprattutto programmando attività costanti di analisi delle criticità emerse nell’ambito della tutela dei Minori in contesti emergenziali, dirette a supportare gli interventi delle Istituzioni competenti, attualmente privi di un coordinamento efficace, nonché assenti nella regolamentazione e tutela di quei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che stanno subendo radicali cambiamentidi assetto al passo con i cambiamenti di un contesto sociale sempre più globalizzato ed in continua rapida evoluzione ( ex multisArt. 9 co. 3 Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ONU 1989 – Diritto del Minore di intrattenere rapporti con entrambi i genitori, Diritto di visita del genitore separato ).

L’AIAF MOLISE, nella persona del PRESIDENTE AVV. ROMEO TROTTAe del consigliere delegato Avv. Filomena Rotundo