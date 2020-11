«Gestione fallimentare del carcere di Larino», arriva la lettera al Provveditore

LARINO. Il sindacato di Polizia penitenziaria Osapp, a firma del segretario regionale Mauro Moffa, si rivolge al provveditore interregionale sulla situazione interna al carcere di Larino. «Signor Provveditore, in data 14 novembre il direttore reggente della Casa Circondariale —Larino- ha deciso in maniera unilaterale, violando di fatto tutte le regole contrattuali e pattizie, di modificare gli orari di lavoro del personale di polizia penitenziaria riportando indietro nel tempo la gestione della struttura. Le motivazioni addotte, scarne di significato e prive di ogni fondamento e giustificazione parlano di "proteste da partedei detenuti.... al fine di contenere eventuali azioni violente...." .Siamo di fronte, per l'ennesima volta, innanzi a un dirigente di Istituto penitenziario che pur di evitare un sano e costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative, decide autonomamente il destino di lavoratori e rispettive famiglie già di per sé stanchi e provati dai tanti anni di lavoro ultimamente sempre maggiormente privo di soddisfazioni. Fermo restando che un direttore che dirige due Istituti penitenziari da troppo tempo non garantisce più continuità in nessuna delle due strutture, che di fatto si ritrovano a vivere gli strascichi di una gestione fallimentare sotto molteplici aspetti, bisogna precisare che da notizie provenienti dal personale in servizio nella Casa Circondariale di Larino risulta che:

- Non vi sia al momento alcuna emergenza;

- I detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle stanze di allocazione soltanto una sera e rifiutano il vitto dell'Amministrazione in segno di protesta pacifica;

- Hanno criticato pacatamente le decisioni gestionali poste in essere dalla direzione dell'istituto nonostante all'interno della sezione "dinamica" AS3 girano liberamente i ristretti risultati positivi e quelli risultati negativi al tampone. I detenuti colpiti dal virus , quindi, non sono stati isolati.

La direzione sta quindi contravvenendo in toto alle direttive dei vari Dpcm emanati dal Governo e si auspica che qualora ciò fosse vero si proceda all'accertamento di responsabilità gravissime sanzionabili, tra l'altro, penalmente. Nel penitenziario di Larino la vera e reale emergenza è l'assenza di personale di polizia penitenziaria, cronicizzata da anni e segnalata di continuo, ma sempre priva di riscontro positivo. Da non dimenticare poi la presenza di troppi uomini in divisa presso gli Uffici Amministrativo Contabili atti a svolgere da sempre compiti di altre figure professionali appartenenti al Compatto Ministeri. E anche questa volta, come da sempre, a queste unità di Polizia penitenziaria a dispetto di quelle impiegate al cd servizio a turno non è stato richiesto il benché minimo sacrificio.

Ma ciò non ci meraviglia affatto. Fa parte del classismo voluto fortemente e radicatosi nel corso degli anni da chi dovrebbe garantire equità di trattamento e diritti a tutti i lavoratori, indistintamente dal posto di servizio occupato. Per i motivi suesposti, configurandosi nel comportamento assunto dal direttore dell' Istituto di Larino una grave condotta antisindacale consistente nell'aver modificato i turni di lavoro senza il consenso delle parti sociali obbligando di fatto il personale, la maggioranza del quale anagraficamente prossimo alla quiescenza e già di per se provato da anni di lavoro articolato su turni, alla prestazione di lavoro straordinario che dovrebbe essere espletato su base volontaria, nel preannunciare lo stato di agitazione che a breve sfocerà in tangibili e concrete iniziative di protesta, chiede al Signor Provveditore Regionale di intercedere immediatamente con il direttore della casa circondariale di Larino ordinando allo stesso il ripristino dei turni articolati su quattro quadranti.

Si invita e diffida il direttore del penitenziario frentano ad annullare con effetto immediato la comunicazione n. 12515 del 14\11\2020 con la quale ha arbitrariamente inteso disporre le turnazioni dei servizi su tre quadranti e di ordinare la programmazione dei servizi articolata su quattro quadranti, entro il temine di cinque Monti a partire dalla data odierna, e a non intraprendere nel futuro ulteriori decisioni vincolate da norme contrattuali in maniera autonoma. Si comunica che se non perverranno riscontri positivi entro il termine stabilito si procederà all'avvio di azioni legali. Si resta in attesa di urgentissimo riscontro».