Si resta a casa per altri dieci giorni: l'ordinanza di Roberti su scuole elementari e medie

TERMOLI. Non si tornerà a scuola lunedì prossimo 23 novembre, per quanto riguarda l'attività in presenza di elementari e medie a Termoli.

Lo dispone l'ordinanza del sindaco che proroga la sospensione didattica fino al 28 novembre compreso.

Il testo dell'ordinanza:

Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;

Vista la direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici; Preso atto che si sono verificati casi dipositività al covid-19 di alunni e personale scolastico presso le scuole primarie, secondarie di primo grado, le scuole dell’infanzia e gli asili nido comunali siti nel territorio del Comune di Termoli;

Letto il verbale del 20.11.2020 relativo alla conferenza presieduta dal Sindaco, cui hanno partecipato i dirigenti degli Istituti comprensivi di Termoli dalla quale sono emerse criticità in merito al contenimento dei contagi ed è necessario definire un quadro esaustivo di contenimento dell’emergenza epidemiologica;

Considerata la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati all'incremento dei casi di positività; Viste le disposizioni del dipartimento Unico Regionale della Prevenzione relativi ai periodi di quarantena da osservare nei casi di soggetti che hanno avuto contatti stretti di positivo; Preso atto che sarà cura dello stesso Dipartimento di Prevenzione occuparsi del contact trancing;

Considerato che è necessario completare lemisure a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici, assicurando la completa sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed educative, nonché misure di contenimento dei contagi;

Ritenuto, pertanto, disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza per la scuola primaria e secondaria di 1° ( primo grado) degli Istituti comprensivi di Termoli , ad esclusione degli istituti parificati e della sede del C.P.I.A. di Termoli dove non emergono casi di contagio,al fine di completare le ulteriori operazioni di sanificazioni necessarie, adottando, altresì, le necessarie misure di contenimento del contagio da Covid -19 , a decorrere dal23.11.2020 fino al 28.11.2020; Ritenuto, pertanto, disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole dell’infanzia e gli asili nido comunali aventi sede in Termoli, ad esclusione degli istituti parificati e degli asili nido privati dove non emergono casi di contagio,al fine di completare le ulteriori operazioni di sanificazioni necessarie, adottando, altresì,le misure di contenimento del contagio da Covid -19, a decorrere dal23.11.2020 fino al 28.11.2020;

Di demandare ai Dirigenti scolastici l’organizzazione della didattica digitalmente integrata (DDI) per le scuole interessate dal presente provvedimento, nonché per l’organizzazione del personale scolastico la cui presenza sia ritenuta necessaria ai fini delle operazioni indicate in precedenza. Di demandare ai dirigenti scolastici degli istituti parificati, degli asili nido privati e del CPIA la facoltà di adottare le misure della didattica a distanza o altre misure necessarie peril contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo dal 23.11.2020 al 28.11.2020;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12/10/2020; Visto il verbale del 20.11.2020 relativo alla conferenza con i dirigenti degli Istituti comprensivi di Termoli; Visto l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso. Visto il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74; Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante.

ORDINA La sospensione delle attività didattica in presenza per la scuola primaria e secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi di Termoli, ad esclusione degli istituti parificati e della sede del C.P.I.A. di Termoli, al fine di adottare misure di contenimento del contagio da Covid -19, a decorrere dal 23 novembre 2020 al 28 novembre 2020, demandando ai dirigenti scolastici l’organizzazione della didattica digitalmente integrata e del personale la cui presenza sia ritenuta necessaria ai fini delle operazioni indicate in precedenza; La sospensione delle attività didattica in presenza delle scuole dell’infanzia aventi sede nel Comune di Termoli e degli asili nido comunali , ad esclusione degli istituti parificati e degli asili nido privati, al fine di adottare misure di contenimento del contagio da Covid -19, a decorrere dal 23 novembre 2020 al 28 novembre 2020, demandando ai dirigenti scolastici l’organizzazione della didattica digitalmente integrata e del personale scolastico la cui presenza sia ritenuta necessaria ai fini delle operazioni indicate in precedenza;

Di demandare ai dirigenti scolastici degli istituti parificati, del C.P.I.A. e degli asili nidi privati, la facoltà di adottare misure più idonee a contenere eventuali emergenze epidemiologiche da Covid-19 che dovrebbero accertarsi presso le sedi dei predetti istituti, anche con l’attivazione della didattica a distanza o didattica digitalmente integrata.Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Sociale e Istruzione al fine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza.