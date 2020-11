Speciale Black Friday: riparte stasera dalle 19 il programma "Io scelgo Termoli"

TERMOLI. Riparte stasera, dalle 19, con lo "speciale Black Friday" la trasmissione "Io scelgo termoli.

Lo scorso 24 aprile, in pieno lockdown, oltre all'apprezzato programma Termoli in Diretta, l’editore Nicola Montuori varò anche un altro format, “Io scelgo Termoli”, riservato alle attività economiche e commerciali del nostro territorio, che stavano vivendo un periodo di difficoltà estremo dovuto alle misure di contenimento della pandemia da coronavirus.

Uno spazio rigorosamente libero e gratuito, che si concluse circa un mese dopo, a ridosso della riapertura dei vari settori.

Purtroppo, anche l’autunno è stato accompagnato dal Covid-19, una seconda ondata che in Molise è ancora più invasiva, in termini di contagi e decessi, anche se la platea di persone sottoposte a tampone è decuplicata.

In questo contesto, riparte stasera “Io scelgo Termoli”, dalle 19, sempre condotto da Nicola Montuori e proposto sul nostro portale Termolionline e sulla pagina Facebook relativa.

Artigianato, commercio, turismo, imprese, siamo al fianco di tutti coloro che con estrema volontà puntano a superare questo anno critico, mai vissuto prima nel dopoguerra.

Il debutto non è casuale, perché mira a focalizzare l’attenzione verso quell’ultimo scorcio novembrino, che addobbi a parte, si caratterizza nel venerdì conclusivo del mese pre-natalizio: il Black Friday.

Sarà un appuntamento vissuto con una atmosfera totalmente differente dal passato, ma riteniamo indispensabile un programma che abbia a cuore la nostra città e le centinaia di attività commerciali che in essa operano.

Attività che, come tutti sappiamo, stanno vivendo un periodo tremendo e noi di Termolionline vogliamo sostenerle, dando loro uno spazio per farsi conoscere meglio.

Avremo ospiti di volta in volta i titolari di queste attività per far conoscere chi sono, cosa fanno, come - e magari - apprendere da loro quali sono i mezzi a disposizione per fronteggiare un periodo come quello che stiamo vivendo e nel caso di specie anche le offerte particolari messe a punto per il Black Friday.

Siamo di Termoli e ne siamo orgogliosi. Vogliamo che tutti i termolesi, in primis coloro i quali non sono stati colpiti dalla guerra in corso, come dipendenti o impiegati pubblici e pensionati, possano fare proprio il nostro slogan: “Io scelgo Termoli”.

Questo è lo spirito con cui si rinnova questo appuntamento di Termolionline.

Vi aspettiamo alle 19 su Termolionline, sulla nostra pagina Facebook.