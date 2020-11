TERMOLI. Puntata movimentata e partecipata quella dedicata allo speciale Black Friday del programma "Io scelgo Termoli", il format che ha debuttato nella scorsa primavera, in pieno lockdown, attraverso cui Termolionline intende stare al fianco delle attività commerciali della nostra città.

Il ciclo autunnale è cominciato ieri e purtroppo ancora una volta in piena pandemia, ma non ci scoraggiamo affatto, così come non desistono gli esercenti del Molise, che lunedì scorso hanno dato, diremmo finalmente, dimostrazione di forza e unitarietà con la manifestazione di protesta Off-day: luci spente.

Dalle 19, con l'editore Nicola Montuori, in diretta streaming sul portale e sulla pagina Facebook, sono stati ospiti cinque commercianti, di 4 rispettive attività: Maurizio, Cinzia, Domenico, Valentina e Adriana.

Cinque testimonianze su come affrontare l'attuale momento di difficoltà per tutti e specialmente illustrare - rigorosamente a titolo gratuito - le offerte messe a punto per il Black Friday, che quest'anno assume se possibile un valore ancora più importante nelle dinamiche economiche e commerciali locali.

Ma quello che è venuto fuori e ci fa oltremodo piacere, è lo spirito rinnovato di coesione che emerge dalla categoria, che si coagulata attorno all'iniziativa di lunedì scorso e promette sinergie rilevanti e costruttive.

Tutti per uno e uno per tutti, parrebbe il nuovo leitmotiv del settore, con Maurizio Giamberardino a tirare le fila della futura associazione, che punterà a rafforzare il potere contrattuale verso il mondo istituzionale con cui dialogare da pari.

Rivediamo assieme la puntata di ieri di "Io scelgo Termoli: speciale Black Friday".