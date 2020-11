Emergenza Covid e luminarie, non ci sarà l'edizione 2020 della "Magia di Luci"

LARINO. Saranno feste natalizie particolari, a causa del Covid-19, luminarie e addobbi ci saranno un po' a macchia di leopardo, ma quelli che non saranno permessi sono gli eventi di massa, che catturano l'attenzione e la presenza di migliaia e migliaia di persone, come la "Magia di Luci" a Larino, appuntamento che negli ultimi anni ha catalizzato la curiosità di tutto il basso Molise e non solo.

L'edizione 2020 non avrà luogo, l'hanno ufficializzato poco fa su Facebook gli organizzatori.

«Ci siamo lasciati con un abbraccio, uno di quelli calorosi, capaci di combattere il gelido inverno...

Ci siamo lasciati con queste parole: “ci vediamo a Dicembre 2020 sempre e solo a Larino”...

Abbiamo atteso fino all’ultimo momento, rimandando decisioni difficile, abbiamo sperato che questa brutta pandemia sparisse, ma dobbiamo arrenderci all’evidenza. A malincuore e con le lacrime agli occhi dobbiamo confermarvi che l’evento “Luminarie Larino - Magia di Luci” é RIMANDATO A DICEMBRE 2021!!

Ci siamo lasciati con un abbraccio...di quelli che adesso dicono che possano compromettere la nostra salute...

Ci siamo lasciati con un abbraccio...di quelli che presto, ne siamo sicuri, torneremo a darci dinanzi la Cattedrale, cantando Halleluija, perché allora sarà tutto un brutto ricordo.

Un abbraccio virtuale...lo staff delle Luminarie Larino - Magia di Luci