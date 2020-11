Report sui contagi alla Fca: 5 casi di Covid in 7 giorni, 4 operai e un impiegato

TERMOLI. Da un venerdì all'altro, giunge puntuale il report allo stabilimento Fca sull'emergenza Covid nel sito produttivo di Rivolta del Re a Termoli. Una scelta differente rispetto all'altro impianto del gruppo dove lavorano operai termolesi e molisani, la Sevel, dove gli aggiornamenti sono quasi quotidiani.

Nel prospetto reso noto dalla dirigenza aziendale alla componente Rls della rappresentanza sindacale, emergono i nuovi dati sui contagi nelle varie unità in fabbrica, a Termoli in 7 giorni altri 5 casi di positività tra i lavoratori, in linea con la settimana precedente (erano stati 4), ma cresce il numero di dipendenti in isolamento, cifra salita da 43 a 64.

Sono interessati 4 operai e un impiegato della Logistica. Tra gli operai, uno è addetto al Cabio C520, uno alla lavorazione Motori e due al montaggio del propulsore T4.

I tamponi sono stati eseguiti tra il 13 e il 17 novembre e l'ultimo giorno di permanenza sul posto di lavoro, tranne che per l'operaio alla lavorazione motori, è antecedente alla data dell'esame Covid.